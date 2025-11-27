El ajuste en la recta de enfrente de este potro será determinante para conseguir la primera victoria en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El tercer meeting de la temporada 2025 continúa la acción este domingo 30 de noviembre en el hipódromo La Rinconada con la reunión número 46, con una programación de 12 competencias sin pruebas selectivas ni de grado.

La segunda carrera de la tarde es para potros nacionales e importados de dos años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.100 metros. Para esta prueba válida están inscritos 5 potros, pautada para las 1:25 de la tarde en el óvalo de Coche.

Datos hípicos: La Rinconada Potro

Uno de estos participantes es RayCharles (número 4 en la gualdrapa), repite la monta con el látigo profesional José Alejandro Rivero, ejemplar que está bajo el entrenamiento de Carlos Luis Uzcátegui en defensa de los colores del Stud “Yellowstone”.

Este dosañero es un producto de Imaginary Sailor por Geronesa en Shawaf, hace su reaparición en la pista caraqueña luego de 35 días sin correr.

Su última aparición pública fue en su el pasado 26 de octubre donde arribo en el sexto lugar a 25 cuerpos del ganador Gran Nicanor, pero tuvo inconvenientes al cargar afuera en todo el recorrido.

Ajuste: 5y6 La Rinconada

Este miércoles 26 de noviembre, el pupilo de Uzcátegui ajustó 17,2 31,4 45,3 (600MTS) (EP) en la recta de enfrente, contenido con remate de 13,4 con el mismo José Alejandro Rivero, de acuerdo a la hoja de ejercicios publicada por la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

