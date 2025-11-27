La sorpresa guardada: El 'Dato atrasado' ajustó contenido y sale a la pista en la reunión 46

Suscríbete a nuestros canales

El hipismo avanza a pasos agigantados y ya este domingo se celebrará la última jornada del mes de noviembre que trajo consigo muchas emociones durante su programación.

En esta ocasión la despedida del referido mes se da con la reunión 46 que trae 12 competencias super parejas. Además, el 5y6 buscará superar el último monto récord que se estableció en el mes de octubre.

La primera carrera del programa, está reservada para Caballos nacionales e importados de tres y más años, ganadores de 1 y 2 carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.800 metros.

Batacazo: La Rinconada Datos Reunión 46

El Pillin (número8 en la gualdrapa) es un castaño nacido y criado en el Haras La Orlyana, es uno los competidores inscritos para esta carrera inicial, ejemplar que es dato atrasado pasa a las manos nuevamente del aprendiz Yonecso Bermúdez presentado por William Laya para el Stud “G y B”.

La última actuación del pupilo de Laya fue el 02 de noviembre del presente año donde arribo en la quinta casilla a quince cuerpos del ganador de ese día Luigino en el mismo recorrido de 1.800 metros.

Consiguió un ajuste contenido: La Rinconada

Es importante destacar que este cincoañero ajustó este miércoles 26 de noviembre: 15,4 29 41,3 (600MTS) (EP) 54,3 2P 67.4 4P 83/ contenido con remate de 12,3 con el mismo Y. Bermúdez. Información publicada por la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Favoritos de la carrera: Primera Carrera