Más de 2 mil dólares abonó los seis aciertos del 5y6 de La Rinconada para este domingo 2-11-2025

Este domingo 23 de noviembre tendrá un atractivo programa de 12 carreras que se disputará en el majestuoso óvalo de Coche. Además, la jornada ofrecerá el XLVI Clásico “Burlesco” GII y el LXXI Clásico “Aviación Militar Bolivariana” GII. De igual manera, se realizará el emocionante sellado del 5 y 6 que buscará otra marca en recaudación.

Meridiano: Monto sellado y totales a repartir en el 5 y 6 La Rinconada

El juego del 5 y 6 recolectó un monto sellado de Bs.196.161.800,00, de los cuales Bs.27.462.652,00 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs.105.927.372,00.

La Rinconada: Resultado de los ganadores en el 5 y 6 nacional

En la primera válida del 5y6 séptima del programa, la victoria fue para Rey Saturno (número 9), con un dividendo de Bs. 709,94 a ganador y la monta de Y. Díaz en yunta con Luis Francisco Martín, en tiempo para 1.300 metros de 81,3.

En la octava carrera, que fue la segunda válida para el 5y6, el triunfo fue para Vienna Dinamita (número 11) con la monta de Samuel Yanez; fue ensillada por Adermar Rodríguez Piñango, y corrió en tiempo de 83,1 para 1.300 metros.

La tercera válida para el 5y6, novena carrera en turno, la ganó Bella Luz (número 3) con el jinete Larry Mejías, quien recibió las instrucciones de Ismael Martínez, para ganar en crono de 67”4 para 1.100 metros.

En la cuarta válida del 5 y 6, décima carrera, el triunfo fue para Madame Walker (número 7) con la monta de Hermixon Medina en yunta con Halí García Jr, que agenció crono de 66”3 para 1.100 metros.

En la undécima carrera, que fue la quinta válida del 5y6, Steady (CHI) (número 6) se alzó con la victoria en el Clásico “Aviación Militar Bolivariana” GII, con la monta de Francisco Quevedo en yunta con Juan Carlos García. La consentida del stud “Doña Ester” agenció crono de 113”4.

En la última carrera de la jornada, La Rinconada, duodécima en turno, que jugó como la sexta válida para el 5y6, se la llevó Tower Star (número 1) con la monta de Luis Funez Jr, para el entrenador José Luis Balzan.

Los tickets ganadores con cinco aciertos fueron un total de 4.336, los cuales ganaron cada uno un monto de Bs. 6.270,30. Mientras que los ganadores con seis aciertos fueron 185 tickets, los cuales ganaron un monto de Bs.566.855,95.