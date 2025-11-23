Monto sellado en el 5y6 de La Rinconada para este domingo 23-11-2025

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 23 de noviembre tendrá un atractivo programa de 12 carreras que se disputará en el majestuoso óvalo de Coche. Además, la jornada ofrecerá el XLVI Clásico “Burlesco” GII y el LXXI Clásico “Aviación Militar Bolivariana” GII. De igual manera, se realizará el emocionante sellado del 5 y 6 que buscará otra marca en recaudación.

Meridiano: Ganadores en la jornada previa al 5 y 6 en La Rinconada

La jornada ganadora inició con victoria para Farolera (USA) (número 2) con la monta de José A. Rivero y la preparación de Fernando Parilli. En la segunda carrera triunfó Day Of Glory (número 1) con la monta de Jean C. Rodríguez y el ensillaje de Rubén Lanz.

En la tercera carrera de la jornada se la llevó el ejemplar Río Bravo (número 4) con la monta de Johan Aranguren y el entrenamiento de Carlos Ravelli. En la cuarta, el triunfo le correspondió a Only Rose (número 7) con la monta de Reniel Rondón para Jessenia Romero.

En la quinta carrera de la jornada, el triunfo fue para el ejemplar Zeppelin (número 4) con la monta de Jean Carlos Rodríguez para el entrenador Germán Rojas Jr. En la sexta carrera, el triunfo le correspondió a Li Tre Fratelli (número 3) con la monta de Francisco Quevedo para el entrenador Carlos Luis Uzcátegui.

Meridiano: Totales a repartir en el 5 y 6 La Rinconada.

El juego del 5 y 6 recolectó un monto sellado de Bs.196.161.800,00, de los cuales Bs.27.462.652,00 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs.105.927.372,00.

En la primera válida para el 5y6 nacional, o séptima carrera en el orden, el triunfo le correspondió al ejemplar Rey Saturno, que abonó Bs.709,94 Por ganador.