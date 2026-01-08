Caribes de Anzoátegui informa el fallecimiento de Magglio Ordóñez Sr.

Suscríbete a nuestros canales

El béisbol venezolano se enluta en mañana de este jueves 8 de enero tras el sensible fallecimiento de Magglio Ordóñez Sr., quien en vida fue el padre del grandeliga de los Medias Blancas de Chicago y actual propietario de Caribes de Anzoátegui en la Liga Venezolano de Béisbol Profesional (LVBP).

Después de la victoria ante Navegantes del Magallanes en la jornada de este miércoles por la noche, el Junta Directiva, cuerpo técnico, jugadores y personal administrativo del equipo oriental expresó ante lamentable pérdida, mostrando solidaridad, apoyo y cercanía en este momento doloroso.

Reconocido por algunos fanáticos como "Caribe Mayor", Ordoñez Jr. fiel a la pelota venezolana, asistiendo a los encuentros de local de la "Tribu Oriental" desde el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz y dejando ver su afición junto a su hijo, que ha sido uno de los peloteros criollos más destacados en las Grandes Ligas, y nieto, que llevan el mismo nombre.

Fallece Magglio Ordóñez padre

Nos unimos al luto que embarga a la familia Ordoñez y sus familiares. Enviamos mucha fuerza y consuelo en este momento de dolor. Siempre será recordado como un hombre de principios inquebrantables, cuya dedicación al trabajo y amor por su familia sentaron las bases del éxito", expresó Caribes en sus redes sociales.

Además de sus condolencias, la franquicia oriental destacó a Magglio Ordóñez Sr. como un "referente histórico" de la organización y pilar fundamental en la vida de su actual propietario, quien no solo ha sido una leyenda en la novena indígena, sino un baluarte en los cuatro títulos que han cosechado a lo largo de su recorrido como escuadra profesional en la LVBP.