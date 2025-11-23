¡Que galopón! Steady aplastó a sus rivales en la LXXI Clásico “Aviación Militar Bolivariana” GII

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 23 de noviembre tendrá un atractivo programa de 12 carreras que se disputará en el majestuoso óvalo de Coche. Además, la jornada ofrecerá el XLVI Clásico “Burlesco” GII y el LXXI Clásico “Aviación Militar Bolivariana” GII. De igual manera se realizará el emocionante sellado del 5y6 que buscará otra marca en recaudación.

La Rinconada: Steady con autoridad se consigue con la victoria

En la undécima carrera de la tarde o quinta válida para el 5y6 nacional, fue reservada para el segundo evento selectivo se la jornada en el majestuoso hipódromo La Rinconada. Se trató de la edición LXXI Clásico “Aviación Militar Bolivariana” GII en recorrido de 1.800 metros para once ejemplares nacionales e importadas, con una bolsa de Bs. 7,000,000 además con un bono especial adicional de $125,000.

Esta prueba exclusiva para ejemplares nacionales e importadas de 3 y más años, Steady, demostró su condición de galopadora y con una contundente demostración tomó la punta desde la partida para no soltarla hasta la meta para colocar una diferencia de no menos de 10 largos.

Esta importada de cuatro años fue presentada por Juan Carlos García, quien presentó para los colores del stud “Doña Ester” del Sr. René Tabilo, prueba en la cual derrotó a diez rivales que le salieron al paso, sin la fortuna de poder comprometerla.

La Rinconada: Un triunfo resonante para esta futura pistera

Francisco Quevedo, desde la partida ubicó rápidamente a su conducida en la delantera, mientras que sus rivales hacían lo posible de poder alcanzar a esta linajuda corredora que empleó crono de 26,3; 50,1, 751 y 100,4. Ya en la recta final Steady (Chi) siempre con el control de la carrera sacó ventaja suficiente para neutralizar la atropellada de sus rivales.

Steady (Chi) es una yegua de cuatro años hija de Midshipman en la yegua Satin Moon por Malibú Moon, que llega a cuatro victorias en 28 presentaciones entre Chile y Venezuela.