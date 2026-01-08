Supercopa de España ya tendría fecha para 2027

Suscríbete a nuestros canales

En medio de la actual edición que se celebra en Arabia Saudí, la Supercopa de España podría tener nuevas fechas para próximos ediciones. Equipos como Barcelona, Real Madrid y Atlético, que siempre acostumbran a participar en el mencionado torneo, ya tendría nuevas fechas para 2027.

La Supercopa de España 2027 apunta a llevarse a cabo durante la primera semana de febrero, de acuerdo con el reporte del periodista Alberto Pereiro. Esta fecha, aún por confirmar oficialmente, marcaría un cambio en el calendario tradicional del torneo, que usualmente se disputa a finales de enero o principios de la temporada.

Este ajuste en la programación ha generado expectativas tanto entre los aficionados como entre los equipos, que verían la posibilidad de jugar la Supercopa en un mes diferente al habitual. Los detalles finales de la fecha y el formato del torneo se esperan en las próximas semanas.

Supercopa de España cambiaría de fecha

En la presente campaña en España, la competición se está desarrollando a principio de enero, con Real Madrid, Barcelona, Athletic Club y Atleti como protagonistas. Los blaugranas apuntan como grandes aspirantes a quedarse con la corona, tras iniciar con contundente goleada (5-1) sobre el Blbao.

Para este jueves 8 de enero, se espera que los merengues y colchoneros afrontan uno de los mejores partidos de la temporada desde el King Abdullah Sports City, ubicado en Yeda. Además de arranque con el pie derecho en tierras árabes, los culés destacan como favoritos al título luego de vencer en la pasada edición (5-2) al Real Madrid.