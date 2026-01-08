Real Madrid: Antonio Rüdiger jugará contra el Atlético de Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Real Madrid tiene uno de sus juegos más importantes de la temporada en este inicio del 2026. En el marco de la Supercopa de España jugará las semifinales contra el Atlético de Madrid. Antonio Rudiger finalmente será de la partida aunque no entrenó previo al juego.

El defensor alemán tiene problemas en la rodilla izquierda, por lo que no entrenó con el grupo. Esto representaba un dolor de cabeza para Xabi Alonso de cara al Derbi: tendría que reorganizar la defensa con Raúl Asencio y Dean Huijsen que no está al 100% de su estado físico.

A pesar del informe inicial, Rudiger sí jugará contra el Atlético de Madrid en un duelo que se disputará en el King Abdullah Sports City. El ganador enfrentará al Barcelona en la final del domingo. Xabi subrayó la importancia de la preparación mental y la intensidad para vencer.

Antonio Rudiger un problema recurrente para el Real Madrid

Antonio Rudiger es uno de los defensor centrales más productivos que ha tenido el Real Madrid en los últimos años. Un personaje que se cuida, pero se extralimita en muchas ocasiones. De hecho, gran parte de la temporada pasada jugó lesionado por problemas en la rodilla.

Para evitar males mayores, Rudiger se sometió a una cirugía de menisco en 2025 que lo apartó ocho semanas. Aunque la gravedad actual no está confirmada, la incertidumbre sobre su presencia obliga a pensar en alternativas defensivas para el once titular durante esta temporada.

Antonio es un central importante, pero sus problemas físicos podrían convertirlo en otro caso Alaba. Algo que el club quiere evitar a toda costa, en esa línea o las cosas mejoran para el alemán o tendrá que buscar equipo. Desde españa señalan interés en Marc Guéhi y Dayot Upamecano.