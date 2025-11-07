Antonio Rüdiger da dolores de cabeza al Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Antonio Rüdiger sigue siendo baja para Xabi Alonso, y según su evolución se estima que estaría recuperado hasta el próximo mes de diciembre. Esta lesión llegó para cambiar el panorama del jugador de 32 años, antes de parar, en el mes de septiembre, todo señalaba que la ampliación por un año mas junto al compromiso con el conjunto blanco hasta el próximo verano, junio 2026 ya era un hecho.

Sin embargo, este jueves el diario 'Marca', destacó que en el citado mes de septiembre habían comenzado dichas conversaciones para la renovación, pero tras la lesión todo ha sido paralizado.

Tanto el alemán como su agente tendrán que esperar qué sucede luego de recibir el alta. Rüdiger desea continuar con el club blanco, pero dependerá del tono físico que exhiba en su regreso.

Los planes de Xabi Alonso

Pero en los planes de Xabi Alonso todo señala que tiene previsto un relevo generacional de cara a la temporada que viene. Ante este panorama el defensa podría verse perjudicado en función del rendimiento que pueda dar durante sus últimos meses de contrato.