El Real Madrid recibe esta mala noticia de Tchouameni

Este revés supone un baja importante para el esquema de Xabi Alonso, quien había empezado a utilizar más al internacional francés

Oriana Garcia
Jueves, 06 de noviembre de 2025 a las 08:58 am
El Real Madrid enfrenta una nueva baja. Tchouameni no estará disponible para Xabi Alonso la próximas tres semanas, así lo dio a conocer el Real Madrid este jueves. El parte médico del centrocampista francés deberá cumplir tiempo de recuperación “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Aurélien Tchouameni por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Pendiente de evolución”, puntualiza la nota del club blanco.

De esta forma, Tchouameni se perderá el encuentro ante el Rayo Vallecano (domingo, 16:15 horas) y tampoco podrá acompañar a la selección de Francia. Su regreso será después del parón, de acuerdo a su evolución. El objetivo del Real Madrid es que pueda estar ante el Olympiacos, el día 26 en Atenas.

Este revés supone un baja importante para el esquema de Xabi Alonso, quien había empezado a utilizar más al internacional francés. Tchou se estaba posicionando como el muro de carga esencial del centro del campo merengue.

Fede Valverde se salva 

Entretanto una buena noticia para el club blanco es que Fede Valverde también pasó por los servicios médicos la mañana de este jueves, para revisar las molestias que presentó tras finalizar el encuentro contra el Liverpool y quedó descartado de lesión. 

Dentro del club había incertidumbre ya que el uruguayo había sentido un pinchazo, pero finalmente solo se trata de un asunto muy menor y estará disponiendo en Vallecas. Cabe recordar que, Carvajal, Rüdiger, Mastantuono y Alaba siguen con sus procesos de recuperación.

