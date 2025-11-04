Champions League: Así quedó la tabla de posiciones tras la derrota del Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

La Champions League vivió su primera puesta en escena de la jornada cuatro este martes 4 de noviembre, con duelos de altísimo nivel y que se llevaron muchos focos en el mundo.

Entre ellos el que regalaron Liverpool y Real Madrid, con la victoria del cuadro inglés (1-0), así como el cotejo entre PSG y Bayern Múnich, que terminaría en manos de la oncena bávara (2-1).

Resultados como estos últimos, tal como es de esperarse en un recorrido tan apretado, generaron algunos movimientos en la tabla general de la fase inicial del torneo, que se juega con formato liguero.

Por ejemplo, del lado del Liverpool se recuperó parte del terreno perdido al llegar a los nueve puntos, misma cantidad de los madridistas. Por su parte, el Bayern mantiene su paso perfecto en Liga de Campeones y llegó a la línea de las 12 unidades, que solo repite el Arsenal, que también ganó en la fecha al Slavia Praga (0-3).

¿Cómo quedó el resto de la tabla de la Champions League?

Una vez mencionado los dos líderes del pelotón (Bayern y Arsenal), le sigue en PSG, Inter de Milán, Real Madrid y Liverpool con nueve puntos y en ese orden por los criterios de desempates.

El grupo de los ocho primeros, que otorga el pase directo a la siguiente instancia del torneo, lo cierra Tottenham con ocho puntos y Borussia Dortmund con siete unidades, aunque el cuadro inglés llegó a ese lugar después de ganar en la jornada 4-0 al FC Copenhague, mientras el equipo alemán jugará este miércoles su duelo.

Con siete puntos también están Manchester City y Sporting de Portugal, pero la plantilla del conjunto inglés juega el miércoles con Dortmund, mientras la unidad portuguesa igualó a un tanto con Juventus.

Un equipo esperado por su actuación en la fecha es el FC Barcelona, que disputa su duelo este 5 de noviembre ante Brujas y, de ganar el compromiso, llegaría también al grupo de los equipos con nueve puntos en la Champions League.

La zona sensible

El otro sector que hay que revisar con lupa porque son los que actualmente se estarían quedando fuera de las opciones de disputar unos octavos de final es el grupo de conjuntos después de la casilla 24.

Hoy los equipos que permanecen en ese renglón en la Champions League en este orden son Athletic Bilbao (3 puntos), Union Saint-Gilloise (3 puntos), Bodo (2 puntos), Pafos (2 puntos), Leverkusen (2 puntos), Slavia Praga (2 puntos), Olympiacos (2 puntos), Villarreal (1 punto), Copenhague (1 punto), Kairat (1 punto), Bénfica (sin puntos) y Ajax (sin puntos).