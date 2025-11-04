Champions League

¿Robo en Anfield? El VAR instaló la polémica tras no sentenciar un penal a Liverpool contra Real Madrid

Por

Meridiano

Martes, 04 de noviembre de 2025 a las 04:45 pm

La revisión de esta jugada que afectaba al Real Madrid se dio por alrededor de unos 5 minutos para la decisión final

La Champions League regresó a la acción este martes 4 de noviembre y uno de los duelos de la jornada es el que están protagonizando el Liverpool ante el Real Madrid en Anfield.

El duelo ya tiene instalada una polémica importante, tras una jugada en la que el árbitro István Kovács no sentenció un penal favorable para el cuadro inglés.

La jugada se dio al minuto 27', cuando el propio colegiado firmó una mano de Aurélien Tchouaméni para Liverpool, pero desde su visión fuera del área. 

Posteriormente, el VAR hizo su aparición para pedirle al árbitro que viera la secuencia porque la misma se habrían producido dentro del área y tras varios minutos de revisión el juez consideró que la mano no era merecedora de la sanción, lo que generó la indignación de los locales.

 

