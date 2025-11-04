Champions League

Champions League: Estrella del Liverpool da con clave de frenar a Mbappé

Martes, 04 de noviembre de 2025 a las 11:04 am

Ryan Gravenberch, centrocampista del Liverpool, aseguró que no será fácil frenar al francés Mbappé

El centrocampista del Liverpool, Ryan Gravenberch, reconoció que frenar a Kylian Mbappé no será una tarea sencilla, aunque depositó su confianza en su compañero Ibrahim Konaté, que le "conoce muy bien" al delantero.

El jugador neerlandés habló este lunes con los medios durante la rueda de prensa, como parte de los preparativos para el próximo encuentro de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.

Traducción:

1. Sí, creo que Ibou (a Mbappé) lo conoce muy bien. Así que quizá tengas que hablar con Ibou sobre esto. Pero sabemos que es un jugador de primer nivel con muy buena calidad. Puede jugar por detrás, puede entrar al balón. ¿Qué más? Es un buen rematador. Así que no será fácil para nosotros, pero intentaremos impedir que haga todo.

2. No, en realidad no. Estamos intentando hacer lo mismo, pero para los nuevos jugadores no siempre es fácil, ya sabes, porque llegan a un equipo nuevo. Tienen un nuevo entrenador, nuevos principios de juego, así que para ellos no es fácil estar aquí y hacerlo todo bien directamente, ya sabes. Así que no veo muchas cosas diferentes.

3. Creo que lo están haciendo muy bien esta temporada (el Real Madrid). Creo que los delanteros, cuando los ves, obviamente, y creo que todo el equipo en general, si ves a Mbappé rematar por la izquierda cuando van por detrás, esa es su fuerza. Así que creo que nosotros también tenemos que estar muy atentos mañana si nos enfrentamos a eso.

4. Obviamente, estoy contento aquí, así que tenemos que ver qué pasa. Aún no hemos hablado (del contrato), pero ya veremos.

