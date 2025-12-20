LVBP

Resultados de la LVBP en la jornada de este viernes 19 de diciembre

En los tres desafíos hubo una notable producción de carreras 

Por

Meridiano

Viernes, 19 de diciembre de 2025 a las 11:40 pm
Resultados de la LVBP en la jornada de este viernes 19 de diciembre
FOTO: PRENSA CARDENALES
Suscríbete a nuestros canales

Hoy es viernes y en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional lo saben, por esa razón, se llevó a cabo una interesante jornada en esta etapa crucial de la temporada regular y a continuación te mostraremos todos los resultados.

NOTAS RELACIONADAS

Aunque en esta ocasión, descansaron las novenas de Bravos de Margarita y Tigres de Aragua, los tres desafíos que se llevaron a cabo fueron bastante emocionantes y contaron con una buena producción de carreras.

Águilas termina de hundir a Leones:

Las Águilas del Zulia le propinaron una derrota que parece lapidaria a los Leones del Caracas, con un gran accionar de sus bateadores en el estadio Luis Aparicio El Grande.

  • Leones del Caracas 3-14 Águilas del Zulia 

El poder de Renato Núñez guió al Magallanes: 

Por su parte, los Navegantes del Magallanes lograron una importante victoria, luego de imponerse a punta de jonrones a Cardenales de Lara, tres de esos vuelacercas conectados por Renato Núñez.

  • Navegantes del Magallanes 11-6 Cardenales de Lara.

Tiburones sigue ganando: 

Mientras que los Tiburones de La Guaira alcanzaron su segunda victoria de forma consecutiva y le propinaron el segundo revés en fila a Caribes de Anzoátegui, para ponerse a jugar nuevamente para .500.

  • Caribes de Anzoátegui 3-6 Tiburones de La Guaira.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Kyle Tucker MLB LVBP Fórmula 1 LaLiga
Viernes 19 de Diciembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol