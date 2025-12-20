Resultados de la LVBP en la jornada de este viernes 19 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Hoy es viernes y en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional lo saben, por esa razón, se llevó a cabo una interesante jornada en esta etapa crucial de la temporada regular y a continuación te mostraremos todos los resultados.

Aunque en esta ocasión, descansaron las novenas de Bravos de Margarita y Tigres de Aragua, los tres desafíos que se llevaron a cabo fueron bastante emocionantes y contaron con una buena producción de carreras.

Águilas termina de hundir a Leones:

Las Águilas del Zulia le propinaron una derrota que parece lapidaria a los Leones del Caracas, con un gran accionar de sus bateadores en el estadio Luis Aparicio El Grande.

Leones del Caracas 3-14 Águilas del Zulia

El poder de Renato Núñez guió al Magallanes:

Por su parte, los Navegantes del Magallanes lograron una importante victoria, luego de imponerse a punta de jonrones a Cardenales de Lara, tres de esos vuelacercas conectados por Renato Núñez.

Navegantes del Magallanes 11-6 Cardenales de Lara.

Tiburones sigue ganando:

Mientras que los Tiburones de La Guaira alcanzaron su segunda victoria de forma consecutiva y le propinaron el segundo revés en fila a Caribes de Anzoátegui, para ponerse a jugar nuevamente para .500.