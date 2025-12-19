LVBP: Relevista del Magallanes tiene todo a favor para ser el Setup del Año

Suscríbete a nuestros canales

La temporada regular de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional se acerca cada vez más a su final, por lo que empiezan a decidirse los ganadores de algunos galardones importantes que premian a los mejores jugadores del año. Uno de esos premios es el del Setup del Año, que se le otorga al relevista que mejores números acumule en algunos renglones.

El actual poseedor de este trofeo es el criollo Dedgar Jiménez, quien en la 24/25 lo ganó con el uniforme de Bravos de Margarita, en lo que fue una reñida batalla. Sin embargo, para esta zafra 2025/26, todo está increíblemente encaminado para que el ganador indiscutible sea un relevista del Magallanes: el dominicano Jesús Reyes.

Jesús Reyes, en vía a ser Setup del Año

Para hablar de este prestigioso premio, es importante recordar que su elección se basa en una fórmula que genera puntos para cada uno de los pitchers. Esta fórmula otorga tres puntos por cada hold y dos por cada victoria; mientras que resta dos por derrota y dos por oportunidad de salvado desperdiciada.

Con 11 holds, tres triunfos, cero derrotas y cero "blown saves", Jesús Reyes suma nada más y nada menos que 39 puntos, 12 más de los que posee su más cercano perseguidor, el norteamericano Christian Cosby, de Cardenales de Lara, quien tiene 27 unidades en este momento.

Si bien quedan juegos por disputar, parece que solo una catástrofe evitaría que el dominicano del Magallanes se haga con el premio, lo que lo convertiría en el primer filibustero en ganar este galardón desde la temporada 2021/22, cuando lo obtuvo Anthony Vizcaya.