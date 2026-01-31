Junior Alvarado sufre aparatosa caída este sábado en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

Momentos de tensión se vivieron este sábado 31 de enero en la pista de grama de Gulfstream Park, en Hallandale Beach, Florida, tras la peligrosa rodada del jinete venezolano Junior Alvarado. El ganador del Kentucky Derby (G1) 2025 cayó del purasangre Multiverse mientras disputaba la novena carrera de la tarde.

La competencia, programada en distancia de una milla (1,600 metros) sobre el césped, contaba con un lote de diez contendientes. Tras el salto inicial y al pasar por primera vez frente al espejo, Multiverse se ubicaba detrás de Lastabitlonger (7) y al costado de Ever Dangerous (3). Sin embargo, al girar la primera curva, Ever Dangerous hizo un ligero contacto con Multiverse, provocando que el ejemplar perdiera el equilibrio y despidiera a Alvarado de forma estrepitosa.

La situación se tornó crítica cuando el ejemplar Sigan Viendo (11), que venía en persecución, pasó muy cerca de la humanidad del criollo, quien quedó tendido en el trazado de grama. Pese a la espectacularidad del accidente, Alvarado logró levantarse y caminar por sus propios medios hacia la ambulancia, siendo trasladado posteriormente a un centro de salud cercano para una evaluación detallada.

Actualmente, el entorno hípico permanece a la espera del reporte médico oficial para conocer el estado de salud del galardonado como "Atleta Meridiano 2025". Sus compromisos restantes para el cierre de la jornada fueron cubiertos por jinetes sustitutos.