¿Cuál será el próximo destino de Luis Fontes Jr. tras su paso por el hipismo japonés?

La hípica de Japón es reconocida como una de las mejores del planeta. Su robusta estructura, la excelencia en la cría y sus atractivos premios la han posicionado como una industria próspera y de alta competitividad, donde los purasangres locales han dejado una huella imborrable en el hipismo mundial.

En este escenario han hecho vida diversos profesionales venezolanos, entre ellos el recordado Luis Fontes Vizquel. En su etapa como jinete, Fontes fue considerado uno de los “niños prodigio” del hipismo venezolano, conquistando eventos selectivos a muy corta edad tanto en el hipódromo de Valencia como en La Rinconada.

La nueva etapa de Luis Fontes Jr.

Tras culminar su exitosa trayectoria sobre los estribos, Fontes Vizquel (hijo del uruguayo Luis Fontes y la venezolana Sonia Vizquel) decidió dar el salto al entrenamiento. En 2024, emprendió una aventura hacia tierras niponas para ejercer la profesión.

Gracias a su amplia experiencia, fue contratado por el New Era Himori Farm, un centro de entrenamiento de vanguardia ubicado en Chiba, donde tuvo varios ejemplares bajo su responsabilidad, los cuales competían en los hipódromos adscritos a National Association of Racing (NAR), el ente que regula los circuitos propiedad del gobierno y que es una institución diferente a la Japan Racing Association (JRA).

Luis Fontes Jr. toma un receso estratégico

“Le puse pausa al hipismo japonés. Para entrar de lleno allá, debo estudiar el idioma y otros aspectos por dos o tres años. Actualmente tengo ofertas en tres países: dos en América y uno en el Medio Oriente. En un mes, aproximadamente, definiré mi próximo destino”, comentó Fontes en exclusiva para Meridiano.

A pesar de su partida, el balance es positivo. “Tengo las puertas abiertas para un regreso”, apuntó. Un ejemplo de su éxito es el ejemplar de tres años Night of Fire, que estuvo bajo su cuidado en el centro de entrenamiento y fue galardonado como campeón de su generación en los NAR Awards 2025.

Por el momento, Fontes se encuentra fuera de Asia. Actualmente atiende asuntos personales y familiares mientras termina de decidir dónde continuará su prometedora carrera en el entrenamiento.