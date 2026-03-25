MLB 2026: Una cita con la historia y las cifras redondas

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La temporada 2026 de las Grandes Ligas está a la puerta de entrada. El venidero 25 de marzo marcará el inicio de la campaña más adelantada en la historia de la MLB, y con ella, se abre el telón para que varias de las figuras más brillantes del juego alcancen hitos que consolidarán sus legados.

Desde potentes bateadores buscando cifras redondas hasta lanzadores legendarios escalando el ranking histórico, estos son los nombres a seguir.

Aaron Judge: El camino acelerado a los 400 vuelacercas

El capitán de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, inicia este ciclo con 368 cuadrangulares de por vida. Desde su debut en 2016, nadie ha conectado más jonrones que él en las Mayores.

Tras convertirse en el jugador que más rápido alcanza los 300 bambinazos (en solo 955 juegos), la expectativa ahora se centra en su ritmo hacia los 400. Actualmente suma 1,145 encuentros disputados y solo necesita 32 conexiones de cuatro esquinas para entrar al club de los cuatro centenares. Considerando que viene de temporadas dominantes con 58 y 53 jonrones en 2024 y 2025 respectivamente, es muy probable que Judge establezca una nueva marca de precocidad para este hito antes de que termine el verano.

Juan Soto y su histórica paciencia en el plato

La superestrella dominicana Juan Soto continúa reescribiendo los libros de récords en lo que respecta a la disciplina al bate. Con 896 bases por bolas, Soto ya posee la mayor cantidad de boletos para un jugador antes de cumplir los 27 años.

El siguiente objetivo es la marca de Mickey Mantle, quien acumuló 1,003 boletos gratis antes de cumplir los 29 años. Soto necesita 104 pasaportes para llegar a la cifra mágica de los 1,000. Dado que ha recibido al menos 127 boletos en cada temporada desde 2021, el dominicano parece destinado a pulverizar el récord de la leyenda de los Yankees este mismo año, reafirmándose como uno de los bateadores con mejor ojo clínico en la historia del deporte.

José Ramírez: A las puertas del exclusivo club 300-300

El antesalista de los Cleveland Guardians, José Ramírez, está a punto de unirse a un olimpo del que solo forman parte ocho jugadores en la historia de la MLB: el club de los 300 jonrones y 300 bases robadas.

Con 285 cuadrangulares y 287 estafadas, "J-Ram" necesita apenas 15 vuelacercas y 13 robos para alcanzar la hazaña. Su consistencia es asombrosa; viene de encadenar dos temporadas consecutivas con registros de 30-40. Si logra repetir una campaña de este calibre, no solo entrará al club 300-300, sino que se convertiría en el primer jugador en la historia con tres años seguidos de 30 jonrones y 40 bases robadas, superando incluso rachas de leyendas como Barry Bonds.

Verlander y Scherzer: El ascenso entre los inmortales

Dos antiguos compañeros y futuros miembros del Salón de la Fama, Justin Verlander y Max Scherzer, continúan su ascenso en la lista de los máximos ponchadores de todos los tiempos. Verlander ocupa actualmente el octavo puesto con 3,553 abanicados, mientras que Scherzer se sitúa en la undécima posición con 3,489.

Ambos tienen en la mira el séptimo lugar histórico que ocupa Don Sutton (3,574). Verlander solo necesita 22 ponches para superarlo, un hito que podría alcanzar en sus primeras aperturas de abril. Por su parte, Scherzer requiere de 86 ponches, una cifra totalmente alcanzable si su salud le permite mantenerse en la rotación de manera constante, tal como lo demostró en 2023 cuando superó los 170 ponches.

Jacob deGrom: Eficiencia histórica hacia los 2,000 "chocolates"

Tras un regreso saludable la temporada pasada, en la que sumó 185 ponches en 172.2 entradas, Jacob deGrom se encuentra a las puertas de una marca significativa. Iniciará el 2026 con 1,851 ponches en apenas 1,539.2 innings laborados.

Solo necesita 149 ponches para llegar a los 2,000 de por vida. Lo verdaderamente histórico no es la cifra en sí, sino la velocidad con la que la alcanzará: de mantener su ritmo actual, deGrom llegaría a los 2,000 ponches con la menor cantidad de entradas lanzadas para un abridor en la historia de las Grandes Ligas, un testimonio de su dominio absoluto cuando está sobre la lomita.