Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el viernes 30 de enero

Gulfstream Park, en su segundo día de carreras esta semana, presenta una llamativa cartelera para el viernes 30 de enero, donde en esta ocasión diez pruebas se robarán la atención.

Este día previo a la disputa del Holy Bull Stakes (G3) nos trae varias pruebas interesantes, con la participación de muchos profesionales de diferentes nacionalidades. Irad Ortiz Jr., líder de la estadística, va con ocho compromisos, pues el día sábado montará en todas las doce competencias pautadas.

Análisis de las carreras y picks para Gulfstream Park

La primera carrera será es en 1,600 metros sobre grama, siendo una prueba de Maiden Claiming por de $25,000. A continuación, nuestras recomendaciones. Hay un Pote estimado de más de 200 mil dólares para el Pick 6 de este viernes.

Primera Carrera | 1,600m, grama (1:20 p.m. VEN)

Bint Mischief (4): Estrena Lasix. Por su última debería ganar aquí.

Estrena Lasix. Por su última debería ganar aquí. Come On Poppi (2): De nuevo repite Junior Alvarado. Decidirá esta vez.

De nuevo repite Junior Alvarado. Decidirá esta vez. Affirming (7): Favorita por que cambia de grupo. Regresa a la grama.

Segunda Carrera | 1,000m, tapeta (1:50 p.m. VEN)

McMullen (3): En combinaciones baratas puede jugar como base. Mira su ejercicio aquí.

En combinaciones baratas puede jugar como base. Mira su ejercicio aquí. Transactional Guy (6): Estrena cuadra y monta Irad Ortiz Jr. Un enemigo serio.

Estrena cuadra y monta Irad Ortiz Jr. Un enemigo serio. El Muheet (8): Repite en la distancia y superficie. Quedó de turno.

Tercera Carrera | 1,400m, arena (2:20 p.m. VEN)

Noble Sky (2): Luis Saez lo puede sacar de perdedor. Tiene experiencia en la distancia.

Luis Saez lo puede sacar de perdedor. Tiene experiencia en la distancia. Cant Stop Munnings (6): La dupla de Mario Gutiérrez y Brian Lynch avalan su opción.

Cuarta Carrera | 1,100m, tapeta (2:49 p.m. VEN)

Road Mischief (4): Vuelve a Gulfstream Park, monta Irad y está bajado de distancia.

Vuelve a Gulfstream Park, monta Irad y está bajado de distancia. Losmastix (7): Primera vez con Lasix y la conducción de Zayas. Tiene oportunidad.

Primera vez con Lasix y la conducción de Zayas. Tiene oportunidad. Starr of Jericho (2): También estrena Lasix. El puesto lo beneficia. Debe pagar bien.

Quinta Carrera | 1,000m, grama (3:19 p.m. VEN)

Nacho Problem (8): Aunque no ha podido triunfar en la grama de Gulfstream Park, Brad Cox ha decidido resolver este “problema” y le da la monta a Irad Ortiz Jr., que debe correrlo cerca del paso para que arremeta con fuerza en los finales.

Sexta Carrera | 1,300m, arena (3:49 p.m. VEN)

Smart Jenny (4): Me agrada para superar a la amplia favorita con Miguel Vásquez, que ya la ha montado en veces anteriores haciéndola ganar. Registra dos veces en esta superficie de arena de Gulfstream Park. Es el dato clave para hoy.

Séptima Carrera | 1,500m, grama (4:19 p.m. VEN)

Academia (7): Gusta muchísimo para imponerse por esa dupla de Ortiz Jr.-Chad Brown.

Gusta muchísimo para imponerse por esa dupla de Ortiz Jr.-Chad Brown. Elenique (2): Por pedigrí luce la de Patrick Biancone. Esperamos si lo montará Egan.

Por pedigrí luce la de Patrick Biancone. Esperamos si lo montará Egan. Pan Pan (6): Buena opción de grandes dividendos. No la olviden en sus jugadas.

Octava Carrera | 1,400m, arena (4:49 p.m. VEN)

Accelerate Me (2): Reaparece en la búsqueda de su tercer triunfo al hilo.

Reaparece en la búsqueda de su tercer triunfo al hilo. Blast Radius (4): Es la velocidad y si lo dejan solo con Irad en la punta, costará dominarlo.

Es la velocidad y si lo dejan solo con Irad en la punta, costará dominarlo. Tshiebwe (6): Morelos de nuevo en los controles puede hacer que vuelva a ganar.

Novena Carrera | 1,100m, tapeta (5:19 p.m. VEN)

Muffin Music (4): Wesley Ward le monta a John Velázquez. Lucirá desde la salida.

Wesley Ward le monta a John Velázquez. Lucirá desde la salida. Tululo (1): Segunda actuación con Irad. Tiene excelentes trabajos.

Segunda actuación con Irad. Tiene excelentes trabajos. Golden Beach (7): Por su experiencia en la superficie tiene como imponerse.

Décima Carrera | 1,000m, grama (5:49 p.m. VEN)