¡Póker de ases para el boricua! Irad Ortiz Jr., sigue con el dominio total en Gulfstream Park

Este jueves el hipódromo de Gulfstream Park, ubicado en Hallandale Beach, Florida, celebró diez carreras, en las cuales el jinete Irad Ortiz Jr., oriundo de Trujillo, Puerto Rico, se alzó con cuatro triunfos. Lo que lo convirtió en el piloto más destacado de la jornada floridense.

Irad Ortiz Jr., líder indiscutible en Gulfstream Park

Irad Ortiz Jr., quien es el jinete más solicitado por entrenadores y propietarios en este recinto, firmó el cupo completo en la jornada jupitiana, destacando su talento con cuatro victorias. Ortiz Jr. alcanzó su primera victoria con el ejemplar Game Changer Jolie para el entrenador Happy Alter, en la segunda de la jornada, con un pago de $8,20 a ganador.

En la cuarta, guío las riendas de Souffle On Fire para el también líder del circuito Saffie Joseph Jr. Acto seguido, cerró la jornada con victorias sobre la ganadora de stakes Ashima para Sal Santoro y finalizó con Just for Luck para el entrenador Richard Dutrow Jr.

Gulfstream Park: Compromisos para la jornada del viernes

Para la jornada de este viernes en Gulfstream Park, Irad Ortiz Jr. lleva ocho compromisos de monta, de las diez carreras programadas. Irad no estará en la primera y tercera de la cartelera.

Dentro de estos compromisos, el cinco veces ganador del premio Eclipse Awards lleva varias montas con amplias posibilidades de alcanzar el triunfo, según la línea mañanera (Morning Line); en la segunda, Transactional Guy (7/2); en la cuarta, Road Mischief (7/2); en la sexta carrera llevará a Party Shaker (7/5); en la octava, Blast Radius (5/2); y en la novena, a Tululo (5/2).

Y no menos importante, con chance para sorprender; Nacho Problem (3/1), Artemia (6/1), cuidado con esta monta que defiende el “Dato clave” de los Picks, y en la última lleva Mermaid con un logro de 5/1.

Irad Ortiz Jr. suma 33 victorias en la temporada y 54 en el Championship Meet de Gulfstream Park.