Yangel Herrera vuelve a caer lesionado: "Está teniendo mala fortuna"

Suscríbete a nuestros canales

La mala suerte vuelve a tocar la puerta de Yangel Herrera. En lo que debía ser un retorno triunfal y progresivo a la dinámica competitiva, el mediocampista venezolano vivió este fin de semana uno de los episodios más amargos de su carrera profesional durante el encuentro de LaLiga frente al Osasuna.

El mediocampista venezolano parecía haber superado todas las molestias físicas que le cortaron la proyección en el inicio de la temporada y saltó al césped en el minuto 64 con la misión de dar equilibrio y control a la Real Sociedad para amarrar la victoria.

Sin embargo, la alegría duró un suspiro. Solo seis minutos después, un pinchazo detuvo en seco su carrera y el criollo abandonó el campo entre lágrimas. Una vez en el banquillo, el jugador se mostró inconsolable, reflejando la frustración de quien siente que su cuerpo le ha vuelto a traicionar en el momento menos oportuno.

Parte médico preliminar

Al finalizar el encuentro, el técnico del conjunto donostiarra, Pellegrini Matarazzo, compareció ante los medios para confirmar las peores sospechas y brindar apoyo a su dirigido.

"Yangel está teniendo mala fortuna. Tiene una lesión en el sóleo. Tendrá pruebas mañana. Ha trabajado muy duro para volver y estoy seguro de que volverá más fuerte", declaró el estratega.

Nuevo golpe para la Real y la Vinotinto

Esta nueva recaída supone un problema mayúsculo en dos frentes. Por un lado, Matarazzo pierde a una pieza clave en el esquema del mediocampo justo cuando el calendario se intensifica en el tramo final de la temporada.

Mientras que, con el inicio del proceso de Oswaldo Vizcarrondo a la vuelta de la esquina para las FIFA Series, la ausencia de Yangel también representa una baja sensible en la Vinotinto Absoluta.

Se espera que tras las pruebas de imagen se determine el grado de la rotura fibrilar, aunque las lesiones en el sóleo suelen ser traicioneras y requieren periodos de recuperación que oscilan entre las tres y seis semanas dependiendo de la gravedad.