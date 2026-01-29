¿Buscas una fija para el viernes en Gulfstream Park? McMullen llega con un "Bullet Work" que asusta

Suscríbete a nuestros canales

El Championship Meet 2025-2026 de Gulfstream Park sigue su curso. Para este viernes, se han programado diez competencias que iniciarán a las 12:20 p. m. (ET) / 1:20 p. m. (Venezuela), con la promesa de generar grandes emociones para los aficionados que siguen de cerca el circuito de Florida.

Dentro de las primeras carreras de la jornada, destaca un ejemplar cuya preparación reciente ha encendido las alarmas de los cronometristas. Su "Bullet Work" lo posiciona como un serio contendiente, sumado al respaldo de un entrenador latino que figura entre los más efectivos sobre superficies sintéticas.

El dato de Última Hora para la Tapeta en Gulfstream Park

En la segunda competencia del viernes, a disputarse en 5 furlongs (1,000 metros) sobre arena sintética, participará McMullen (3). La carrera es un reclamo de $8,000 para ejemplares de cuatro o más años, ganadores de una competencia.

Este pupilo del entrenador colombiano Carlos David posee registro de una victoria en ocho salidas, pero su rendimiento se concentra en la "Tapeta", donde tiene un récord de 7-1. Para este compromiso, contará con la monta de la jocketa Mia Nicholls, quien le proporcionará un valioso descargo de 7 libras.

Un ejercicio de cuidado para el viernes en Gulfstream Park

Lo que realmente llama la atención es su briseo del pasado 25 de enero en el Palm Meadows Training Center. McMullen detuvo los relojes en 36 segundos exactos para los 600 metros en la pista de grama, trabajando por la parte externa (zona de conos). Este ejercicio fue catalogado como el mejor de la mañana (Bullet Work) de un total de nueve trabajos.

Con una cotización matutina de 9-2, McMullen ofrece un atractivo dividendo. En su última actuación (un grupo similar en 1,100 metros), finalizó cuarto a solo dos cuerpos cargando 123 libras. Este viernes, gracias al descargo de la jocketa, irá mucho más liviano, lo que podría ser el factor determinante para visitar el recinto de ganadores.