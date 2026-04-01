MLB: José Suárez debuta con el pie izquierdo esta temporada

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Dos lanzadores venezolanos se subieron al morrito hoy como abridores y uno de ellos, fue el zurdo José Suárez, quien lamentablemente debutó con una derrota en esta naciente temporada.

La novena de Atléticos de Oakland se desquitó del revés de la jornada de ayer y se impusieron 5 carreras por 2 a los Bravos de Atlanta, anotando la mayoría de sus carreras ante el lanzador que viene de ser campeón de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional con Navegantes del Magallanes.

José Súarez carga con la derrota en su primera apertura:

La ofensiva aprovechó un segundo episodio productivo, para que marcar el camino con tres carreras y posteriormente, sumaron otra en el cuarto tramo, para acabar con la actuación del brazo siniestro.

La línea general en la salida de Suárez, fue de 3.2 innings lanzados, en los cuales le conectaron cinco indiscutibles, le fabricaron cuatro rayitas limpias, logró ponchar a seis rivales, pero regaló tres boletos. De esta forma, su registro quedó en 0-1 y su efectividad en 9.82 en las primeras de cambio.

Martín Pérez podría pelearle el puesto en la rotación a José Suárez:

Otro venezolano de Atlanta, que también hizo su estreno en este choque, luego de ser llamado al equipo grande este lunes, fue Martín Pérez. Este experimentado zurdo de 34 años fue el segundo relevista de su equipo y lució totalmente dominante.

Pérez, actuó por espacio de cuatro capítulos y un tercio sin permitir anotaciones, siendo el último brazo de su equipo en el juego. Aunado a eso, toleró solamente dos incogibles en ese periodo, no concedió boletos e hizo abanicar a tres bateadores oponentes.

Tras estas dos actuaciones y considerando que Pérez ha sido abridor durante toda su carrera en MLB, surge un pequeño debate sobre si el puesto de lrotación de Suárez correría peligro y si pudiera ser ocupado justamente por Martín. No obstante, aparentemente es muy pronto, para que el manager Walt Weiss tome una decisión de ese tipo.