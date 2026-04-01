MLB: Elly De La Cruz pegó segundo jonrón de la temporada

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En la jornada de este martes, el campocorto de los Rojos de Cincinnati, Elly De La Cruz, despachó su segundo cuadrangular de la temporada en un encuentro frente a los Piratas de Pittsburgh, dejando claro que su potencia física sigue siendo un factor determinante en el lineup de los dirigidos por David Bell.

El batazo se produjo cuando el lanzador zurdo de los Piratas, Hunter Barco, intentó dominar al dominicano con una recta de cuatro costuras a 95 millas por hora. De La Cruz, lejos de verse intimidado por la velocidad, conectó un sólido batazo con una velocidad de salida de 93.6 millas por hora en la baja del octavo episodio.

La bola recorrió una distancia de 334 pies, pasando apenas por el poste de fair en la banda derecha, acortando la distancia 6 a 2 en la pizarra.