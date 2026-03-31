MLB: Los Bravos de Atlanta viajan al pasado con su nuevo uniforme City Connect

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La organización de los Bravos de Atlanta ha presentado oficialmente su indumentaria City Connect para la temporada 2026. El diseño rinde homenaje directo a una de las épocas más distintivas de la franquicia, retomando el color celeste que definió la identidad visual del equipo durante sus compromisos como visitantes en la década de 1970 y principios de los 80.

Un tributo a la historia

El elemento central de esta nueva equipación es el tono azul claro. Este color fue una constante en las carreteras de las Grandes Ligas durante la transición de los años 70 a los 80. Al optar por esta paleta, los Bravos conectan a las nuevas generaciones con el legado de figuras históricas que portaron versiones similares de esta piel en estadios icónicos.

La camiseta presenta la inscripción "Atlanta" en el pecho con una tipografía cursiva clásica, respetando la estética retro pero bajo los estándares de confección modernos. El número 13, que en las imágenes promocionales porta el estelar Ronald Acuña Jr., destaca en un tono azul marino con bordes rojos, manteniendo la coherencia con los colores institucionales del equipo de Georgia.

Más allá del color predominante, el uniforme City Connect incorpora detalles técnicos que refuerzan el vínculo entre el equipo y su sede. Los bordes de las mangas y el cuello presentan un patrón de líneas en rojo y azul oscuro, una referencia a los uniformes de 1974, año en el que se rompieron récords históricos en la franquicia.

La gorra complementa el conjunto con el logo de la "A" estilizada en blanco y rojo sobre el mismo fondo celeste. Los pantalones, en un blanco tradicional con franjas laterales, equilibran la carga cromática del jersey, permitiendo que la parte superior sea la protagonista absoluta.