MLB: José Ramírez muestra números de élite

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El antesalista de los Guardianes de Cleveland, José Ramírez, ha alcanzado un hito que lo separa de cualquier otro jugador que haya defendido la tercera base en la historia de las Grandes Ligas. A través de una combinación poco frecuente de poder, contacto y velocidad, el dominicano se ha convertido en el único defensor de la esquina caliente en registrar estadísticas acumuladas que parecen sacadas de un videojuego.

Para ser considerado en este grupo de élite, los registros exigen que el jugador haya disputado al menos el 50 por ciento de sus encuentros en la posición. Ramírez no solo cumple con el requisito, sino que ha elevado la vara a niveles que leyendas del pasado no pudieron combinar de forma simultánea.

Cifras que lo colocan en la élite

La magnitud del logro de Ramírez se entiende mejor al desglosar cada apartado de su hoja de servicios. El oriundo de Baní ha superado la barrera de los 1.650 imparables. No obstante, su capacidad para conectar extrabases es lo que realmente lo distingue, acumulando más de 400 dobles y superando los 285 cuadrangulares.

Este despliegue de fuerza se complementa con una producción de carreras que ya sobrepasa las 950 remolcadas. Lo que hace que este caso sea verdaderamente excepcional es su velocidad en las almohadillas. Es sumamente raro ver a un tercera base con perfil de cuarto bate que también sea un hábil robador de bases y Ramírez ya ha dejado atrás la marca de las 285 bases robadas.

Históricamente, la tercera base ha sido una posición reservada para bateadores de poder con movimientos laterales limitados. Jugadores de la talla de Mike Schmidt o Eddie Mathews dominaron el renglón de los vuelacercas, pero nunca fueron una amenaza real corriendo las bases al nivel que lo hace el estelar de Cleveland.