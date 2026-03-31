MLB: José Altuve escala posiciones históricas entre venezolanos con juegos de múltiples jonrones

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Durante el enfrentamiento entre los Medias Rojas de Boston y los Astros de Houston el pasado lunes, el segunda base venezolano, José Altuve, conectó dos cuadrangulares, alcanzando la cifra de 15 partidos de este calibre en su trayectoria en las Grandes Ligas.

Con esta actuación, Altuve no solo impulsó la ofensiva de su equipo, sino que igualó los registros de otros dos peloteros activos de gran vigencia: el receptor Willson Contreras y el infielder de los Tigres de Detroit, Gleyber Torres.

La persecución de registros emblemáticos en el poder venezolano

El ranking de venezolanos con más juegos de múltiples jonrones es un listado de élite. La cima pertenece de forma indiscutible a Miguel Cabrera, quien durante su carrera logró acumular 43 encuentros de este tipo. Aunque la distancia con el primer lugar es considerable, el ritmo actual de Altuve lo proyecta como un candidato firme a ingresar en el podio de los bateadores más determinantes en la historia de Venezuela.

Los próximos objetivos en la mira del "Astroboy" son nombres de jerarquía. El primero es Bob Abreu, quien registró 16 juegos de este tipo durante su paso por la Gran Carpa. Un peldaño más arriba se encuentra Tony Armas, una de las primeras grandes referencias de fuerza para el actual país campeón del mundo, quien detuvo su marca en 18 compromisos con al menos un par de estacazos.

En los primeros cinco encuentros de la temporada, José Altuve exhibe línea ofensiva de .412/.565/.824/1.389 con dos cuadrangulares, tres empujadas y seis anotadas.