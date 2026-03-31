MLB: José Altuve se acerca a esta increíble marca de Craig Biggio

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José Altuve vivió una jornada realmente fantástica este lunes 30 de marzo, una de esas que difícilmente se olviden. El segunda base criollo estuvo realmente afinado con el madero ante el pitcheo de Boston, para conectar cuatro inatrapables en la misma cantidad de turnos. Además, dos de esos hits fueron batazos de vuelta completa.

De esta manera, el venezolano sumó su juego número 217 de por vida con tres o más imparables en el beisbol de las Grandes Ligas. Con esta marca, el oriundo de Puerto Cabello se puso a tan solo ocho compromisos de igualar al líder de por vida en Houston en este renglón, Craig Biggio, según el dato publicado por el periodista Reinaldo Oliveros a través de X.

José Altuve, a la caza de Biggio

Y es que, con su juego multihits ante Medias Rojas de Boston, José Altuve llegó a 217 encuentros con 3+ inatrapables en su carrera en Las Mayores. El infielder de Houston está a tan solo ocho juegos de alcanzar la marca de 225, que está en manos de Craig Biggio y que es la más alta para un jugador de Houston en esta estadística.

Esta es además la tercera ocasión en la que "Astro Boy" logra cuatro hits y dos vuelacercas en un mismo compromiso. La primera vez que lo consiguió fue el 4 de septiembre de 2023, ante los Rangers de Texas; posteriormente, lo logró el 27 de mayo del pasado 2025, ante Atléticos.

De esta manera, José Altuve corona un gran inicio de temporada, en el que batea para promedio de .417, además de slugging de .824 y OPS de 1.389, además de tres extrabases y tres carreras remolcadas. Un comienzo sumamente positivo.