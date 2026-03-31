Luis Castillo entra en el Olimpo del pitcheo dominicano

Suscríbete a nuestros canales

La noche de este martes, el montículo de las Grandes Ligas fue testigo de un hito que reafirma la calidad del brazo dominicano en el mejor béisbol del mundo. Luis Castillo, el estelar abridor de los Marineros de Seattle, grabó su nombre en los libros de historia al registrar el ponche número 1,500 de su carrera.

Con esta marca, "La Piedra" se une a un selecto grupo de leyendas y lanzadores de élite. En la vasta historia de dominicanos en la MLB, solo 11 serpentineros han logrado cruzar la barrera de los 1,500 abanicados, una lista de prestigio que refleja la longevidad y el dominio necesario para triunfar en la Gran Carpa.

Una jerarquía de brazos legendarios

Al ingresar a este listado, Castillo comienza a caminar por la senda que trazaron los más grandes exponentes de la isla. El ranking histórico de ponchadores dominicanos es liderado de forma indiscutible por el inmortal Pedro Martínez, quien acumuló 3,154 abanicados, seguido por la consistencia de Bartolo Colón con 2,535 y la elegancia del primer dominicano en Cooperstown, Juan Marichal, con 2,303.

En el escalafón medio de este grupo de élite se encuentran figuras que marcaron las últimas dos décadas del béisbol, como Ervin Santana (1,978), Johnny Cueto (1,857) y el zurdo Francisco Liriano (1,815). La lista continúa con el dominio de Ubaldo Jiménez, quien sumó ,1720, seguido de cerca por Pedro Astacio con 1,664 y la potencia de José Rijo con 1,606. Finalmente, Castillo se ubica justo detrás de José De León, quien cerró su cuenta personal en 1,594 ponches, completando así el cuadro de los once titanes del ponche quisqueyano.

Un legado en construcción

El logro de Castillo no es solo un número; es el reflejo de una consistencia dominante desde su debut. Al alcanzar esta cifra, el derecho de Seattle supera el anonimato estadístico para colocarse a las puertas de alcanzar a figuras como José De León y José Rijo en un futuro cercano.

Este hito llega en un momento clave para su carrera, consolidándolo como el referente actual del pitcheo abridor dominicano en la Gran Carpa. Mientras la lista de los "1,500+" sigue siendo extremadamente difícil de penetrar, Castillo demuestra que aún tiene mucha pólvora en el brazo para seguir escalando peldaños entre los grandes de su tierra.