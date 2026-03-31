MLB: Arranque bestial de Yordan Álvarez ilusiona a Houston Astros en 2026

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Yordan Álvarez está demostrando un nivel descomunal en este inicio de temporada, consolidándose como una de las figuras más temidas del béisbol actual. Su rendimiento ofensivo ha sido simplemente espectacular, dejando claro que su talento no tiene techo y que puede marcar diferencias en cualquier momento del juego.

Aunque José Altuve se robó todos los reflectores con par de cuadrangulares en la jornada de este lunes por la noche, el pelotero cubano estremeció el Daikin Park con su segundo cuadrangular en la naciente temporada de las Grandes Ligas, castigando al venezolano Ranger Suárez con una bestial conexión que salió a una velocidad de 108.8 millas por hora para liderar el triunfo de Houston Astros 8x1 ante Boston Red Sox.

Con cada aparición al bate, el cubano reafirma su condición de estrella y mantiene a los aficionados expectantes por lo que pueda hacer a continuación. El bateador designado cerró su presentación de 5-2 con jonrón, par de remolcadas y una anotada para extender su buen momento en el inicio de MLB 2026.

Yordan Álvarez arranca encendido la temporada 2026

En sus primeros cinco encuentros, Álvarez ha registrado un impresionante OPS de 1.438, una cifra que refleja su enorme impacto tanto en poder como en capacidad de embasarse. Este arranque explosivo no solo habla de su gran estado de forma, sino también de su consistencia y madurez en el plato, perfilándolo como uno de los bateadores más peligrosos de toda la liga en este momento.

Además de la mencionada estadística, el poderoso toletero exhibe un promedio al bate de .333, dos cuadrangulares, cuatro remolcadas, cuatro anotadas, seis imparables, .500 en porcentaje de embasado (OBP) y un slugging de .722 en 18 apariciones al plato con los siderales.