Así queda la tabla de posiciones en la MLB tras los resultados de este lunes

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Durante este lunes, 30 de marzo, se dio inicio a la segunda semana de la campaña 2026 del mejor beisbol del mundo y aunque apenas la "fiesta" está comenzando, ya le estamos haciendo seguimiento a la tabla de posiciones.

Es por esa razón, que te mostraremos cómo marchan las cosas en las distintas divisiones, aunque en la mayoría de los grupos, las cosas marchan bastante parejas y solamente hay dos líderes solitarios: Rangers de Texas y Dodgers de Los Angeles.

Así están las posiciones en la Liga Americana:

División Este:

Yankees de Nueva York (3-1)

Azulejos de Toronto (3-1)

Orioles de Baltimore (2-2)

Rays de Tampa Bay (2-2)

Medias Rojas de Boston (1-3).

División Central:

Guardianes de Cleveland (3-2)

Tigres de Detroit (2-2)

Reales de Kansas City (2-2)

Mellizos de Minnesota (1-3)

Medias Blancas de Chicago (1-3).

División Oeste:

Rangers de Texas (3-1)

Astros de Houston (3-2).

Marineros de Seattle (3-2)

Angelinos de Anaheim (2-3)

Atléticos de Oakland (0-4).

Así están las posiciones en el viejo circuito:

División Este:

Mets de Nueva York (3-1)

Nacionales de Washington (3-1)

Bravos de Atlanta (3-1)

Miami Marlins (3-1)

Phillies de Philadelphia (1-3).

División Central:

Cerveceros de Milwaukee (3-1)

Rojos de Cincinnati (3-1).

Cardenales de San Luis (2-2)

Cachorros de Chicago (2-2)

Pirates de Pittsburgh (1-3).



División Oeste: