Así queda la tabla de posiciones en la MLB tras los resultados de este lunes

Durante este lunes, 30 de marzo, se dio inicio a la segunda semana de la campaña 2026 del mejor beisbol del mundo y aunque apenas la "fiesta" está comenzando, ya le estamos haciendo seguimiento a la tabla de posiciones.
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Es por esa razón, que te mostraremos cómo marchan las cosas en las distintas divisiones, aunque en la mayoría de los grupos, las cosas marchan bastante parejas y solamente hay dos líderes solitarios: Rangers de Texas y Dodgers de Los Angeles.
Así están las posiciones en la Liga Americana:
División Este:
- Yankees de Nueva York (3-1)
- Azulejos de Toronto (3-1)
- Orioles de Baltimore (2-2)
- Rays de Tampa Bay (2-2)
- Medias Rojas de Boston (1-3).
División Central:
- Guardianes de Cleveland (3-2)
- Tigres de Detroit (2-2)
- Reales de Kansas City (2-2)
- Mellizos de Minnesota (1-3)
- Medias Blancas de Chicago (1-3).
División Oeste:
- Rangers de Texas (3-1)
- Astros de Houston (3-2).
- Marineros de Seattle (3-2)
- Angelinos de Anaheim (2-3)
- Atléticos de Oakland (0-4).
Así están las posiciones en el viejo circuito:
División Este:
- Mets de Nueva York (3-1)
- Nacionales de Washington (3-1)
- Bravos de Atlanta (3-1)
- Miami Marlins (3-1)
- Phillies de Philadelphia (1-3).
División Central:
- Cerveceros de Milwaukee (3-1)
- Rojos de Cincinnati (3-1).
- Cardenales de San Luis (2-2)
- Cachorros de Chicago (2-2)
- Pirates de Pittsburgh (1-3).
-
División Oeste:
- Dodgers de Los Angeles (3-1)
- Rockies de Colorado (1-3)
- Cascabeles de Arizona (1-3)
- Padres de San Diego (1-3)
- Gigantes de San Francisco (1-3).