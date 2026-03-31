MLB: Justin Verlander sale sin suerte en la primera salida de su campaña número 22

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Pasarán los años y Justin Verlander seguirá buscando las alternativas, para mantenerse en la élite del beisbol. No obstante, aunque en esta temporada hacerse un con un cupo en la rotación de Tigres de Detroit, en su debut no le fue muy bien.

El ganador del premio Cy Young en tres ocasiones regresó al primer equipo que le dio la oportunidad en aquel año 2005 cuando tenía apenas 22 años y con quienes tuvo su mejor etapa de una carrera digna de Salón de La Fama, pero no superó las expectativas en la primera salida de su campaña número 22 en Las Mayores a sus 43 años.

Justin Verlander es castigado por Arizona:

La novena felina se está midiendo a Cascabeles de Arizona, equipo que cuenta con unos bateadores que lograron descifrar rápidamente los envíos de Verlander, tras anotarle dos rayitas en el primer episodio y tres más en la segunda entrada.

A pesar de eso, el experimentado derecho, se mantuvo en el morrito durante tres capítulos y un par de tercios, antes de ser sustituido por el venezolano Enmanuel De Jesús. En ese lapso, Justin toleró seis imparables, ponchó solamente a un oponente y regaló dos pasaportes; cargando parcialmente con la derrota, debido a que el marcador marcha justamente 5 carreras por 0.

Justin Verlander a prepararse para la reivindicación:

A estas alturas, evidentemente Justin Verlander no tiene nada que demostrar. Sin embargo, siempre se ha caracterizado por ser un fajador, lo que deja claro que se va seguir preparando, para que sus próximas salidas sean más efectivas.

La siguiente presentación de este abridor de 43 años, debería ser el domingo, cuando Detroit reciba a otra equipo de la Liga Nacional, Cardenales de San Luis.