MLB: ¡Jornada perfecta! José Altuve masacra a Boston con dos bambinazos y se acerca a varias cifras redondas

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Hay peloteros que con el pasar del tiempo simplemente hacen de su talento, una maestría y ese es el caso de José Altuve, quien fue el líder en la paliza de los Astros de Houston sobre los Medias Rojas de Boston, tras batear de manera perfecta, incluyendo un par de vuelacercas.

La organización "Sideral" vapuleó 8 carreras por 1 a la novena de Boston y el pitcher que cargó con la derrota, fue el venezolano Ranger Suárez, zurdo que no recibió "compasión" de su compatriota "Astroboy".

José Altuve vive una noche perfecta con dos cuadrangulares:

En esta jornada, el "Pequeño Gigante" se fue 4-4, con dos sencillos, dos vuelacercas, un par de empujadas, cuatro carreras anotadas y un pasaporte. Lo que quiere decir, que se embasó en las cinco ocasiones que fue al plato.

El primer bambinazo de Altuve llegó abriendo el séptimo tramo, tras castigar el primer lanzamiento del derecho Johan Oviedo en ese episodio. Asimismo, en el siguiente episodio volvió a batear con un par de outs y sin compañeros en circulación, castigando nuevamente a Oviedo tras estar en cuenta de 1-1 con otra línea que llegó a la grada del jardín izquierdo en el Minute Maid Park.

José Altuve se acerca a esta cifra redonda de hits:

Esta grandiosa actuación demuestra que Altuve viene con todo en esta campaña 2026 y ya comenzó su cuenta regresiva, para alcanzar los 2,400 hits de por vida en la MLB.

Esto motivado a que llegó 2,395 incogibles. Además, necesita ocho remolques, para alcanzar las 900 impulsadas e igualmente ocho anotadas, para llegar a 1,250 en su exitosa carrera, que cada vez más va tomando un rumbo mejor.