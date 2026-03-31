MLB: Estos son los juegos programados para este martes 31 de marzo

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La segunda semana de la gran carpa sigue en marcha y la jornada de este martes, 31 de marzo, será prometedora. Por lo tanto, te mostraremos los desafíos que se llevarán a cabo.
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En esta oportunidad, se disputarán 14 encuentros y dos lanzadores venezolanos se subirán al morrito: José Suárez y Germán Márquez. Además, el japonés Shohei Ohtani hará su primera apertura de la campaña en el último desafío de la cartelera.
Juegos para hoy en la MLB:
- Rangers de Texas (Jacib DeGrom) vs Orioles de Baltimore (Zach Eflin) 6:35pm
- Medias Blancas de Chicago (Erick Fedde) vs Marlins de Miami (Janson Junk) 6:40pm
- Piratas de Pittsburgh (Bubba Chandler) vs Rojos de Cincinnati (Brandon Williamson) 6:40pm
- Nacionales de Washington (por definir) vs Phillies de Philadelphia (Andrew Painter) 6:40pm
- Rockies de Colorado (Ryan Feltner) vs Azulejos de Toronto (Max Scherzer) 7:07pm
- Atléticos de Oakland (Aaron Civale vs Bravos de Atlanta (José Suárez) 7:15pm
- Angelinos de Anaheim (José Soriano) vs Cachorros de Chicago (Jameson Taillon) 7:40pm
- Rays de Tampa Bay (Shane McClanahan) vs Cerveceros de Milwaukee (Brandon Woodruff) 7:40pm
- Mets de Nueva York (Kodai Senga) vs Cardenales de San Luis (Andre Pallante) 7:45pm
- Medias Rojas de Boston (Brayan Bellos) vs Astros de Houston (Hunter Brown) 8:10pm
- Tigres de Detroit (Casey Mize) vs Cascabeles de Arizona (Brandon Pfaadt) 9:40pm
- Yankees de Nueva York (Max Fried) vs Marineros de Seattle (Logan Gilbert) 9:40pm
- Gigantes de San Francisco (Logan Webb) vs Padres de San Diego (Germán Márquez) 9:40pm
- Guardianes de Cleveland (por definir) vs Dodgers de Los Angeles (Shohei Ohtani) 10:10pm.
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