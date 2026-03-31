MLB

MLB: Estos son los juegos programados para este martes 31 de marzo

14 encuentros se llevarán a cabo en esta jornada y Shohei Ohtani tendrá su primera apertura de la campaña

Por

Meridiano

Lunes, 30 de marzo de 2026 a las 10:45 pm
MLB: Estos son los juegos programados para este martes 31 de marzo
Suscríbete a nuestros canales

La segunda semana de la gran carpa sigue en marcha y la jornada de este martes, 31 de marzo, será prometedora. Por lo tanto, te mostraremos los desafíos que se llevarán a cabo.

NOTAS RELACIONADAS

En esta oportunidad, se disputarán 14 encuentros y dos lanzadores venezolanos se subirán al morrito: José Suárez y Germán Márquez. Además, el japonés Shohei Ohtani hará su primera apertura de la campaña en el último desafío de la cartelera.

Juegos para hoy en la MLB: 

  • Rangers de Texas (Jacib DeGrom) vs Orioles de Baltimore (Zach Eflin) 6:35pm
  • Medias Blancas de Chicago (Erick Fedde) vs Marlins de Miami (Janson Junk) 6:40pm
  • Piratas de Pittsburgh (Bubba Chandler) vs Rojos de Cincinnati (Brandon Williamson) 6:40pm
  • Nacionales de Washington (por definir) vs Phillies de Philadelphia (Andrew Painter) 6:40pm
  • Rockies de Colorado (Ryan Feltner) vs Azulejos de Toronto (Max Scherzer) 7:07pm
  • Atléticos de Oakland (Aaron Civale vs Bravos de Atlanta (José Suárez) 7:15pm
  • Angelinos de Anaheim (José Soriano) vs Cachorros de Chicago (Jameson Taillon) 7:40pm
  • Rays de Tampa Bay (Shane McClanahan) vs Cerveceros de Milwaukee (Brandon Woodruff) 7:40pm
  • Mets de Nueva York (Kodai Senga) vs Cardenales de San Luis (Andre Pallante) 7:45pm
  • Medias Rojas de Boston (Brayan Bellos) vs Astros de Houston (Hunter Brown) 8:10pm
  • Tigres de Detroit (Casey Mize) vs Cascabeles de Arizona (Brandon Pfaadt) 9:40pm
  • Yankees de Nueva York (Max Fried) vs Marineros de Seattle (Logan Gilbert) 9:40pm
  • Gigantes de San Francisco (Logan Webb) vs Padres de San Diego (Germán Márquez) 9:40pm
  • Guardianes de Cleveland (por definir) vs Dodgers de Los Angeles (Shohei Ohtani) 10:10pm.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Kylian Mbappé Hipismo La Rinconada Carreras
Lunes 30 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?