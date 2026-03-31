MLB: Estos son los juegos programados para este martes 31 de marzo

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La segunda semana de la gran carpa sigue en marcha y la jornada de este martes, 31 de marzo, será prometedora. Por lo tanto, te mostraremos los desafíos que se llevarán a cabo.

En esta oportunidad, se disputarán 14 encuentros y dos lanzadores venezolanos se subirán al morrito: José Suárez y Germán Márquez. Además, el japonés Shohei Ohtani hará su primera apertura de la campaña en el último desafío de la cartelera.

Juegos para hoy en la MLB: