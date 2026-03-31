El caso Wander Franco se aplaza: la justicia dominicana retomará el juicio en mayo

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El proceso legal que enfrenta el campocorto de los Tampa Bay Rays, Wander Franco, en la República Dominicana, ha tomado un nuevo giro tras la audiencia de este lunes 30 de marzo. El tribunal decidió aplazar el conocimiento del caso hasta mediados de mayo, luego de que la defensa de la otra persona coimputada en el proceso solicitara más tiempo para su preparación.

Franco compareció ante la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Puerto Plata en lo que representa un segundo intento por definir su situación jurídica. Cabe recordar que la Corte de Apelación anuló previamente una sentencia inicial que lo condenaba a dos años de prisión suspendida, lo que ha reiniciado el debate sobre su culpabilidad o inocencia.

El Ministerio Público busca una pena más severa

A diferencia del primer proceso, las autoridades dominicanas han escalado sus pretensiones. Tras la audiencia de hoy, el Ministerio Público emitió un comunicado reafirmando su intención de lograr una condena ejemplar por los cargos de abuso sexual en perjuicio de una menor de edad.

"En este nuevo proceso, el órgano acusador solicita que sea condenado a cumplir cinco años de prisión en un centro penitenciario", informó la fiscalía, marcando un endurecimiento notable respecto a la condena de dos años bajo reglas de cumplimiento que se había dictado anteriormente.

Los fiscales Claudio Alberto Cordero Jiménez y José Martínez Montán aseguraron contar con un robusto expediente de pruebas para demostrar la gravedad de los hechos y garantizar que la sentencia sea proporcional al daño alegado.

Un calendario decisivo para su carrera

Desde el punto de vista periodístico, el futuro de Wander Franco en las Grandes Ligas pende de un hilo que se tensará en las próximas semanas. El tribunal ha fijado un calendario intensivo para la continuación del proceso:

Inicio de las audiencias: 14 de mayo.

Fase de presentación de pruebas: Se extenderá de manera ininterrumpida.

Fecha estimada de sentencia: 25 de mayo.

Esta ventana de 11 días será crucial para determinar si el pelotero podrá retomar su carrera profesional o si enfrentará una reclusión definitiva.

El silencio de MLB y los Rays

Mientras el proceso avanza en Puerto Plata, tanto la Major League Baseball (MLB) como los Tampa Bay Rays mantienen al jugador en licencia administrativa. La liga suele esperar a que exista una resolución judicial en firme antes de emitir sus propias sanciones bajo la Política Conjunta de Violencia Doméstica, Agresión Sexual y Abuso Infantil.

Sin embargo, el panorama se complica para Franco; una condena de prisión efectiva no solo significaría el fin de su contrato multimillonario, sino que sentaría un precedente sobre la conducta de las estrellas del béisbol fuera del diamante. La comunidad deportiva internacional estará atenta al próximo 14 de mayo, día en que se reanude lo que ya es considerado uno de los juicios más mediáticos en la historia reciente de la República Dominicana.