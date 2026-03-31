MLB: Así quedan los resultados en el comienzo de la segunda semana

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La segunda semana de las Grandes Ligas empezó con "todos los hierros" y por esa razón, repasaremos cada uno de los resultados que se efectuaron este lunes, 30 de marzo.

En esta jornada, los venezolanos tomaron protagonismo: Ronald Acuña Jr. se robó su primera almohadilla, Wilyer Abreu se fue de 3-2 con empujada, Ezequiel Tovar se fue de 6-3 con tres remolques, pero el más destacado fue José Altuve, tras tener una noche mágica de dos cuadrangulares y cuatro imparables en total ante Medias Rojas de Boston.

Resultados de la MLB este lunes 30 de marzo:

- Gigantes de San Francisco 3-2 Padres de San Diego

- Medias Rojas de Boston 1-8 Astros de Houston

- Mets de Nueva York 4-2 Cardenales de San Luis

. Rays de Tampa Bay 3-2 Cerveceros de Milwaukee

- Angelinos de Anaheim 2-7 Cachorros de Chicago

- Atléticos de Oakland 0-4 Bravos de Atlanta

- Rockies de Colorado 14-5 Azulejos de Toronto

- Nacionales de Washington 13-2 Phillies de Philadelphia

- Piratas de Pittsburgh 0-2 Rojos de Cincinnati

- Medias Blancas de Chicago 9-4 Marlins de Miami

- Rangers de Texas 5-2 Orioles de Baltimore

- Mellizos de Minnesota 1-3 Reales de Kansas City

- Tigres de Detroit - Cascabeles de Arizona

- Guardianes de Cleveland 4-2 Dodgers de Los Angeles

- Yankees de Nueva York 1-2 Marineros de Seattle.