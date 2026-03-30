De la gloria en Japón al descontrol en Houston: El difícil estreno de Tatsuya Imai

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A pesar de contar con una trayectoria de ocho temporadas y más de 100 aperturas en el béisbol profesional de Japón, Tatsuya Imai descubrió este domingo que las Grandes Ligas son un mundo aparte. El derecho de 27 años, una de las contrataciones más sonadas de los Astros de Houston en la temporada baja, admitió haber sentido el peso de la responsabilidad en su debut frente a los Angelinos de Los Ángeles.

“Salí con la intención de disfrutar el juego, pero la atmósfera aquí es radicalmente distinta a la de Japón”, confesó Imai a través de un intérprete. “Sentí nervios, y aunque quizás no fue lo ideal, simplemente era un entorno nuevo para mí”.

El descontrol: Un enemigo inesperado

El debut del tres veces All-Star de la Liga del Pacífico fue, estadísticamente, decepcionante. Tras firmar un contrato de tres años y 54 millones de dólares, las expectativas eran altas, pero Imai solo pudo completar dos entradas y dos tercios. En ese lapso, permitió tres imparables y cuatro carreras, pero lo que más llamó la atención fueron sus cuatro bases por bolas.

El mánager de los Astros, Joe Espada, no ocultó su sorpresa ante la falta de comando del japonés. “No esperaba que concediera tantos boletos, porque ha demostrado una gran capacidad para atacar la zona de strike”, señaló Espada, tratando de restar dramatismo al debut. “Lo importante es que ya rompió el hielo. Estoy seguro de que está ansioso por regresar al montículo y reivindicarse”.

El colapso en la tercera entrada

Houston parecía tener el control del encuentro con una ventaja de cuatro carreras, pero el panorama cambió drásticamente en el tercer episodio. Tras otorgar un boleto a Zach Neto y permitir un sencillo de Mike Trout, Imai llenó las bases con otra base por bolas a Nolan Schanuel.

El momento crítico llegó cuando Jorge Soler conectó un doblete que limpió las almohadillas, acercando a los Angelinos. Poco después, un sencillo de Jo Adell empató el juego a cuatro y sentenció la salida del japonés. Aunque Houston terminó ganando 9-7, el sabor para el abridor fue agridulce, especialmente ante la mirada de una decena de familiares y amigos presentes en el Daikin Park.

El desafío técnico

Más allá del aspecto emocional, Imai señaló un factor físico crucial en su falta de dominio: la arquitectura del diamante estadounidense. El lanzador explicó que todavía se está adaptando a la diferencia en la inclinación y la dureza de los montículos de la MLB en comparación con los de la NPB en Japón.

“Hay una diferencia notable en la pendiente del montículo. Es algo que necesito solucionar cuanto antes para hacer los ajustes necesarios y adaptarme mejor en mi próxima apertura”, explicó el exjugador de los Seibu Lions.

La mirada del veterano

A pesar de la autocrítica de Imai, su receptor, el experimentado Christian Vázquez, ofreció una perspectiva mucho más optimista. Para el "Colo", la actitud del japonés fue ejemplar a pesar de los resultados.

“Para mí se veía muy tranquilo, extremadamente tranquilo”, afirmó Vázquez. “A veces, en un debut, notas en los ojos del lanzador el pánico o una emoción desbordada. Él se mantuvo sereno, y esa es una excelente señal de que tiene la mentalidad correcta para triunfar en esta liga”.

Con el primer juego ya en los libros, la tarea de Imai y el cuerpo técnico de los Astros será pulir esos ajustes mecánicos para que el talento que lo hizo brillar en Japón se traslade finalmente al montículo de Houston.