Autocrítica en Queens: Bo Bichette reconoce que sus turnos fueron "terribles"

Suscríbete a nuestros canales

En sus primeros tres juegos con los Mets de Nueva York, Bo Bichette ha lucido irreconocible. El excampeón de bateo de la Liga Americana, por quien el equipo desembolsó 42 millones de dólares esperando contacto y disciplina, apenas registra un hit en 14 turnos. Lo más alarmante no es solo la falta de promedio, sino la pérdida de su esencia.

El jugador que el año pasado fue el mejor de las Mayores con corredores en posición de anotar, no obstante, este fin de semana no conectó imparable en seis apariciones al plato en dicha situación, rescatando apenas un elevado de sacrificio. Incluso su capacidad para evitar el ponche se ha esfumado, acumulando ocho chocolates en tres partidos tras perseguir lanzamientos en todas las zonas.

"Yo tampoco estoy familiarizado con esto", admitió Bichette tras la derrota del domingo ante Pittsburgh, todavía con el maquillaje negro bajo los ojos. "Tengo que comprometerme más con el proceso; me encontré tratando de forzar 'un momento' allá afuera".

Sinceridad bajo el abucheo

El primer gran momento de Bichette en Nueva York no fue un cuadrangular, sino su reacción ante los abucheos del Citi Field. A sus 28 años, el infielder no buscó excusas baratas. Cuando se le preguntó por la reacción de la grada ante su mal desempeño, su respuesta fue de una honestidad cortante: "Si acaso, pensé que tardaron demasiado en abuchearme. Lo entiendo. Yo también pensé que mis turnos al bate fueron terribles".

Para el mánager Carlos Mendoza, el problema es de ansiedad técnica. Según el estratega, Bichette está fallando pitcheos buenos temprano en la cuenta, lo que lo obliga a hacer swings desesperados a lanzamientos altos. "Va a batear. Es un gran bateador y saldrá de esta", aseguró Mendoza, confiando en el historial del jugador.

El reto de la "esquina caliente"

Si el bateo ha sido un problema, la transición a la tercera base es un trabajo en progreso. Tras un curso intensivo de seis semanas, Bichette muestra buenos reflejos en jugadas de reacción, pero sufre cuando tiene tiempo para pensar. Sus lanzamientos a la primera base han mostrado inconsistencias en el ángulo del brazo y el juego de pies, un ajuste drástico para alguien que pasó toda su carrera en el campocorto.

Mendoza, sin embargo, no está preocupado por la defensa: "No va a ser perfecto de inmediato, pero su ética de trabajo es impecable". De hecho, minutos después de hablar con la prensa, Bichette ya estaba en el diamante practicando jugadas rutinarias con el entrenador de cuadro Tim Leiper.

Un equipo en reconstrucción defensiva

Bichette no es el único "nuevo" lidiando con fantasmas. Jorge Polanco también ha tenido dificultades adaptándose a la primera base. Esta inexperiencia en las esquinas ha puesto más peso sobre los hombros de la dupla central: Francisco Lindor y Marcus Semien.

Lindor, quien vivió un proceso similar de adaptación al llegar a Queens, salió en defensa de su compañero: "Entiendo perfectamente lo que siente. Es uno de los mejores bateadores del juego y esto es normal. Bo es callado, pero hoy hizo jugadas magníficas en defensa; se ve bien".

El camino a la redención

Bichette confesó que desde que firmó el contrato empezó a imaginar su primer gran momento con los Mets, sin anticipar que ese deseo afectaría su mecánica de juego. Ante la posibilidad de que la gira por San Luis y San Francisco alivie la presión mediática, Bo respondió con una sonrisa irónica: "Tal vez... pero de todas formas tengo que descubrir cómo batear aquí".

Esa transparencia es, quizás, su activo más valioso ahora mismo. Mientras otros jugadores se escudan en la "mala suerte" o en "buenos contactos" que no cayeron, Bichette ha preferido mirar de frente a su realidad. Puede que dejar de perseguir ese "momento" sea, precisamente, lo que lo ayude a encontrarlo.