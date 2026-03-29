MLB: José Altuve iguala una cifra de Omar Vizquel con este batazo

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Los Astros de Houston cerraron la primera semana de acción de la temporada con récord balanceado de 2 victorias y 2 derrotas, esto luego de triunfar por 9 a 7 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Daikin Park. Allí, además, el bate de José Altuve despertó con su primera carrera producida del año.

En esta ocasión, el grandeliga venezolano se fue de 3-1 con doble, dos bases por bolas, una carrera impulsada y una anotada. Ese importante batazo llegó a la altura de un octavo episodio que sirvió para que los suyos concretaran la remontada con un rally de tres anotaciones.

Astro Boy tomó su turno con Nick Allen en la intermedia, y al segundo lanzamiento envío la bola a la zona más lejana del jardín central. Cabe mencionar que en el quinto inning negoció su segundo boleto y eso le permitió, minutos más tarde, pisar el home tras un doble de Christian Walker.

Altuve iguala la línea de Vizquel

José Altuve apunta a varias marcas esta temporada, y justamente en la jornada de este domingo igualó una cifra que dejó Omar Vizquel en su momento. Y es que ya son 456 dobles de por vida en la MLB, una cifra que lo posiciona como el tercer pelotero venezolano con más conexiones de ese estilo.

Por su parte, con la remolcada alcanzó las 890 y queda a tiro de las 900. Una vez llegue a ese número redondo, el maracayero irá con todo por David Concepción (950) y el mismo Vizquel (951).