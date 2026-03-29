MLB: Jesús Luzardo no aprueba su primera presentación del 2026

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2026 inició este domingo para Jesús Luzardo, quien subió al montículo del Citizens Bank Park para su primera salida del año. Sin embargo, las cosas no le salieron del todo bien ya que fue responsable de la derrota 8 a 3 de los Phillies de Filadelfia ante los Rangers de Texas.

Dos jonrones dolorosos para Luzardo

El lanzador venezolano inició implacable, retirando a sus primeros siete rivales (tres por la vía del ponche). Pero a la altura del tercer inning todo cambió, pues un sencillo de Sam Haggerty precedió al cuadrangular de Brandon Nimmo para las dos primeras anotaciones del encuentro.

En el cuarto se le vio más desconcentrado y eso lo pagó caro. Y es que un boleto y un sencillo le dejaron a Andrew McCutchen un escenario perfecto para ampliar la diferencia, algo que hizo con un jonrón. La última anotación que toleró el zurdo fue en el sexto, esto luego de un doble de McCutchen y un hit de Kyle Higashioka.

La línea de trabajo de Jesús Luzardo fue de seis entradas en las que permitió seis imparables y seis rayitas, con una base por bolas y siete ponches. Vale mencionar que no perdía su primera apertura de una temporada desde 2021, con el uniforme de los Atléticos de Oakland.