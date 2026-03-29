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MLB: Cincinnati retumba con el primer jonrón de Eugenio Suárez

Por

Theoscar Mogollón González
Domingo, 29 de marzo de 2026 a las 04:26 pm

El batazo de Geno sirvió para darle vuelta al marcador ante las Medias Rojas de Boston

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Los Rojos de Cincinnati conquistaron su primera serie de la temporada 2026 gracias al poder Eugenio Suárez, quien se fue para la calle con su primer cuadrangular. Y es que dicho batazo marcó la diferencia en un marcador que finalizó 3 a 2 ante las Medias Rojas de Boston.

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Luego de que su compatriota Wilyer Abreu le diera la ventaja a la visita con un jonrón de dos carreras en el cuarto, Geno respondió como una conexión similar en la baja del sexto, con la única diferencia que se llevó consigo a dos compañeros.

En cuenta de 0 y 2 pudo darle de lleno a una recta por el medio que terminó aterrizando entre los jardines izquierdo y central, a una distancia de 431 pies y con una velocidad de salida de 109.6 mph.

Geno, de regreso a casa

El cuadrangular de Eugenio Suárez fue motivo de alegría en las gradas del Great American Ball Park, ya que sirvió para concretar la remontada y certificar la segunda victoria de la zafra de los Rojos. Además, vale mencionar que el venezolano no conectaba un batazo de estas dimensiones en dicho estadio y con el uniforme de Cincinnati desde el 27 de septiembre del 2021.

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