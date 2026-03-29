MLB: Luis Arráez se roba su primera base y apunta a su año más "veloz"

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Luis Arráez ha iniciado su nueva vida en San Francisco, un lugar en donde buscará reencontrarse con su mejor nivel, ese que le permitió ganar tres títulos de bateo de manera consecutiva. Eso sí, el criollo también llega con la misión de añadir nuevas armas a su repertorio de juego, para ser un pelotero más completo y que su valor finalmente suba.

Una de las características que podrían ayudar a la "Regadera" es la velocidad. En 2025, instauró un récord personal, al estafarse 11 bases en toda la campaña. Ahora, en este 2026, ya se robó su primera almohadilla, y lo hizo en tiempo récord, por lo que podría apuntar a tener su temporada de mayor rapidez en las bases.

¿El velocista Luis Arráez?

Y es que, en apenas el tercer juego de la temporada 2026, Luis Arráez se robó su primera base de la temporada, en el duelo que le puso fin a la serie inaugural entre Yankees y Gigantes, y en el que el venezolano también vivió su primer duelo multihit de la campaña.

Si comparamos con 2025, año en el que logró su marca personal de más bases robadas en un mismo calendario, el oriundo de San Felipe tuvo que esperar hasta elséptimo juego para estafar una almohadilla, por lo que ahora lo ha logrado con mucha más anticipación, y se ha puesto en una buena posición para buscar superar su tope por segunda zafra consecutiva.

Además, es preciso mencionar que Luis Arráez viene en curva ascendente en esta estadística. En 2024, robó nueve bases, siendo la primera vez que robó más de cuatro veces en un mismo año; en 2025, superó la marca, por lo que todo indica a que 2026 será todavía mejor.