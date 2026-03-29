MLB: José Ramírez entra en un exclusivo club de leyendas

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José Ramírez es de los peloteros más infravalorados entre los dominicanos en Grandes Ligas. Su carrera es intachable con un rendimiento superlativo, al punto de registrar cada año marcas históricas. Su última actuación con Guardianes de Cleveland lo une a un selecto grupo de leyendas.

Ramírez en la victoria de Guardianes 6-5 contra Marineros de Seattle registró: 5 turnos, 1 anotada, 1 hit, 1 doble, 1 impulsada, .143 PRO. Con esos números alcanzó los 400 dobles, para ser uno de los 12 peloteros en la historia de la MLB en registrar: 280+ HR, 280+ BR y 400 dobles.

El dominicano a lo largo de su carrera ha mostrado una combinación de velocidad y potencia ofensiva importante. Estás características lo convierten en un jugador capaz de registrar marcas importantes. Su rendimiento físico lo convierte en un candidato constante al premio MVP.

Top 10 peloteros con 280 HR, 400 dobles y 280 BR en la historia de MLB

Este top 10 está lleno de peloteros de un nivel superlativo a lo largo de sus carreras. José Ramírez es de los jugadores más letales cuando se paran en el plato de bateo. En esa línea, podemos ver que hace falta un perfil de jugador muy explosivo para formar parte de esta lista.

Top 10 peloteros con 280 HR, 400 dobles y 280 BR:

Barry Bonds: 762 HR, 601 dobles, 514 BR Álex Rodríguez: 696 HR, 548 dobles, 329 BR Willie Mays: 660 HR, 525 dobles, 339 BR Andrew Dawson: 438 Hr, 503 dobles, 314 BR Carlos Beltrán: 435 HR, 565 dobles, 312 BR Alfonso Soriano: 412 HR, 481 dobles, 289 BR Steve Finley: 304 Hr, 449 dobles, 320 BR Rickey Henderson: 297 HR, 510 dobles, 1.406 BR Craig Biggio: 291 HR, 668 dobles, 414 BR Bobby Abreu: 285 HR, 574 dobles, 400 BR

Ramírez está en el puesto #11 de dicha lista, con 4 cuadrangulares más entrará de lleno en el top 10. Superando al venezolano Bob Abreu, uno de los peloteros que como el dominicano, fue infravalorado en su carrera en Grandes Ligas.

Proyección de José Ramírez con Guardianes de Cleveland 2026

Fangraphs (Steamer) presenta una proyección bastante productiva para la temporada 2026 de José Ramírez. El dominicano sería clave para otra postemporada de Guardianes de Cleveland, aunque quizás se quedan cortos en algunos registros.

Proyección de Ramírez en 2026:

- 137 juegos, 539 turnos, 149 hits, 32 dobles, 2 triples, 27 jonrones, 84 anotadas, 89 impulsadas, 58 boletos, 72 ponches, 30 bases robadas, .276 PRO, .349 OBP, .494 SLG, .843 OPS