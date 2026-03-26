Orgullo sobre dinero: el día que Barry Bonds rechazó convertirse en Yankee

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Durante la reciente noche inaugural entre los Gigantes de San Francisco y los Yankees de Nueva York, la leyenda Barry Bonds se robó el protagonismo sin necesidad de tomar un turno al bate. El "Rey de los Jonrones" reveló que su icónica carrera con el uniforme de la bahía estuvo a punto de no suceder, y que su destino pudo haber sido el Bronx si no fuera por un choque de temperamentos.

En una entrevista para la transmisión de Netflix, Bonds compartió detalles inéditos sobre su agencia libre tras la temporada de 1992. En aquel entonces, Bonds venía de ganar su segundo premio al Jugador Más Valioso con los Piratas de Pittsburgh y era la pieza más codiciada del mercado. Los Yankees, fieles a su estilo agresivo, fueron los primeros en poner una oferta millonaria sobre la mesa, pero un detalle arruinó la negociación.

El ultimátum de "El Jefe"

"George ya no está aquí, así que finalmente puedo decir la verdad", confesó Bonds ante los micrófonos. Según el expelotero, el mítico dueño de los Yankees, George Steinbrenner, intentó aplicar su clásica táctica de presión extrema para cerrar el trato de inmediato.

"Me dijeron: 'Barry, te vamos a dar el dinero para convertirte en el jugador mejor pagado del momento, pero tienes que firmar el contrato antes de las dos de la tarde'. Y yo dije: '¿Perdón?' Y simplemente colgué el teléfono", relató Bonds entre risas.

Para un jugador de su calibre, el ultimátum resultó un insulto. Minutos después de colgarle al "Jefe", los Gigantes de San Francisco llamaron con una propuesta similar, pero sin presiones. Bonds no lo dudó: aceptó el trato para jugar en la ciudad donde creció viendo a su padre, Bobby Bonds, y a su padrino, Willie Mays.

Un contrato récord y una era de dominio

El acuerdo con San Francisco fue, en su momento, el más lucrativo en la historia del deporte: 43.5 millones de dólares por seis temporadas. Lo que siguió fue una de las décadas más dominantes que se han visto en el diamante:

MVP inmediato: Ganó el Jugador Más Valioso en su primer año con los Gigantes (1993).

Poder histórico: Conectó 586 de sus 762 cuadrangulares totales con San Francisco.

La cima del 2001: Estableció el récord de 73 jonrones en una sola campaña.

Legado de oro: Sumó cuatro premios MVP consecutivos entre 2001 y 2004, elevando su total personal a siete.

Dos caminos hacia la gloria

A pesar de la brillantez individual de Bonds, el éxito colectivo tuvo matices distintos para ambos equipos. Mientras los Gigantes solo alcanzaron la Serie Mundial en una ocasión durante su era (2002), los Yankees —sin Bonds— construyeron una de las dinastías más grandes del deporte moderno, conquistando cuatro títulos mundiales entre 1996 y 2000.

El número 25 de Bonds cuelga hoy retirado en el jardín de San Francisco, un recordatorio eterno de que, a veces, un simple desplante telefónico puede definir el legado de una franquicia entera.