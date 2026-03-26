MLB: Así llega el primer hit de Luisangel Acuña con el uniforme de Medias Blancas

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En primera instancia, cuando Luisangel Acuña llegó a los Medias Blancas de Chicago, se esperaba que no fuera parte de la alineación titular del equipo. Sin embargo, el sobresaliente rendimiento que tuvo en el Spring Training le hizo ganarse un puesto como jardinero central y en su primer duelo oficial con el equipo del centro de la Liga Americana ya sumó su primer incogible.

El venezolano de 24 años acumuló 18 indiscutibles en 44 turnos en los entrenamientos primaverales, incluyendo tres dobles y un cuadrangular; que lo llevaron a exhibir un promedio de bateo .409.

Luisangel Acuña debuta con indiscutible en la campaña 2026:

En el Opening Day, los Medias Blancas fueron vapuleados por Cerveceros de Milwaukee con marcador de 14 carreras por 2. No obstante, Acuña empezó a llenar su registro de porcentaje de embasado.

Luego de fallar en sus dos primeras apariciones al plato, la "Presión" conectó una línea floja entre tercera y campocorto y aunque el short stop le llegó a la pelota, fue imposible retirar a Acuña en primera por su gran velocidad, lo que significó un infield hit. El jardinero central cerró la jornada de 3-1.

Everson Pereira se fue en blanco:

Otro de los venezolanos que salió como titular con Chicago está tarde, es Everson Pereira, quien fue alineado como séptimo bate y jardinero derecho.

Pereira, finalizó esta jornada de 3-0, antes de ser sustituido por el diferencial en la pizarra en el último tercio del encuentro.