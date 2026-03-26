MLB: Paul Skenes superó su marca de la temporada pasada en el Opening Day 2026

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El inicio de la temporada 2026 de las Grandes Ligas dejó una de las imágenes más inesperadas del día en el compromiso entre los Mets de Nueva York y los Piratas de Pittsburgh con el lanzador estadounidense Paul Skenes como el gran protagonista desde el montículo.

Durante toda la campaña pasada, el joven serpentinero y actual ganador del Cy Young de la Liga Americana había demostrado una consistencia poco común. En el primer inning, una de las entradas más exigentes para cualquier pitcher, apenas permitió tres carreras en todo el año. Ese dato reflejaba su capacidad para iniciar los juegos con autoridad y marcar el ritmo desde el primer lanzamiento.

Sin embargo, este deporte siempre guarda espacio para lo impredecible y eso se vio esta tarde en el terreno de juego. Skenes vivió un contraste absoluto con su rendimiento anterior. En apenas dos tercios de entrada, el lanzador permitió cinco carreras, superando en cuestión de minutos todo lo que había concedido en los primeros innings del 2025.

Paul Skenes – Día inaugural 2026

El episodio no solo rompió su impresionante estadística, sino que también evidenció lo exigente que puede ser el arranque de una nueva campaña. Los Mets aprovecharon cada oportunidad, mostrando agresividad en el plato y obligando al pitcher a trabajar bajo presión desde el inicio. Además, se vieron beneficiados por dos errores del jardinero central, Oneil Cruz.

A pesar de este tropiezo, el contexto es clave. Skenes sigue siendo considerado uno de los brazos más prometedores de la Gran Carpa y gran favorito para quedarse nuevamente con el Cy Young.

Finalmente, el Opening Day dejó claro que incluso los más dominantes pueden enfrentar momentos difíciles. Para Paul Skenes, el reto ahora será recuperar su mejor versión y demostrar que lo ocurrido fue solo un episodio aislado en una carrera que apunta a ser de las mejores para un lanzador en el mejor béisbol del mundo.