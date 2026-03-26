MLB: Así fue el debut en Grandes Ligas de Jedixson Páez

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La lista de peloteros criollos en las Grandes Ligas acaba de sumar un nuevo nombre: Jedixson Páez. Y es que con él ahora son 501 venezolanos en el mejor beisbol del mundo, una de las mejores noticias que nos está dejando este Opening Day 2026.

Páez y un debut complicado

A pesar de que las Medias Blancas de Chicago arrancaron la temporada con una derrota escandalosa por 14 a 2 frente a los Cerveceros de Milwaukee, el lanzador venezolano cumplió su sueño de convertirse en un bigleaguer.

El manager Will Venable aprovechó que el encuentro ya tenía una enorme diferencia para que el oriundo de Tinaquillo se estrenara con el primer equipo. Fue entonces cuando en la baja del sexto subió al montículo del American Family Field para buscar el tercer out de la entrada.

Ya en el séptimo, Jedixson Páez otorgó su segunda base por bolas a Brice Turang; luego dominó a William Contreras con un elevado; permitió un sencillo de Christian Yelich; después forzó a Brandon Lockridge a batear un rodado para out forzado en la intermedia; mientras que Jake Bauers no le perdonó una recta y le conectó un jonrón de tres rayitas. Sal Frelick fue el último out con un rodado al campocorto.