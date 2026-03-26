MLB: Vea el emotivo momento cuando le dicen a Jedixson Páez que entró al roster para el Opening Day

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Podría decirse que Jedixson Páez es uno de los nuevos prodigios de las Grandes Ligas, ya que dio un salto notable desde Clase-A+ hasta el primer equipo de las Medias Blancas de Chicago, quienes vieron en él uno de los brazos más prometedores y potentes del futuro.

El oriundo de Tinaquillo apenas sumó siete aperturas la campaña pasada en Ligas Menores, pero con lo demostrado este año en el Spring Training fue suficiente para recibir el llamado al Big Show.

Jedixson cumple su sueño

Previo al encuentro del Opening Day de este jueves, el conjunto de Chicago publicó en sus redes sociales el video donde se ve al lanzador venezolano en una oficina con el staff técnico. Antes de darle la noticia que hizo el equipo, el manager Will Venable le preguntó cómo se sintió durante la pretemporada.

"Pienso que me fue muy bien (en el Spring Training). Hubo uno que otro día que no me fue como esperaba, pero la verdad pienso que hice un gran trabajo", respondió Jedixson.

Acto seguido, el estratega le señaló todos sus puntos altos y le indicó que eso es lo que quieren ver de él en las Grandes Ligas.

"Hiciste ajustes, trabajaste muy duro, eres un pelotero competitivo, lanzas muchos strikes. Todas esas son las cosas que debes hacer en las Grandes Ligas, y creemos que puedes hacerlas. Estás dentro del roster del Opening Day", apuntó Venable.