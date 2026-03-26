MLB: Jackson Chourio recibe una pésima noticia para el Opening Day

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Malas noticias para el inicio de la temporada 2026 de Jackson Chourio. Luego de sentir una molestia en su mano en los últimos juegos de pretemporada con Milwaukee, el criollo fue sometido a una radiografía en la que se evidenció una fractura en su mano izquierda, por lo que empezará la campaña en la lista de lesionados.

Chourio se lastimó inicialmente durante un juego de exhibición con la selección de Venezuela, luego de recibir un pelotazo en la mano afectada. En principio, la radiografía había arrojado un resultado negativo, por lo que el criollo vio acción en el Clásico Mundial y en los últimos juegos del Spring Training con relativa normalidad.

Sin embargo, Jackson Chourio tendrá que pasar las primeras semanas de la temporada en la lista de lesionados, y su equipo espera que se pueda reincorporar a finales del mes de abril.

Duro golpe para Jackson Chourio

"Es duro, sin duda. Uno quiere estar ahí con ellos. Pero, al mismo tiempo, estaré aquí, apoyándolos como siempre. Es una temporada larga", comentó Jackson Chourio en declaraciones recogidas por MLB.com. Y es que, si bien la lesión no es tan grave, no cabe duda de que el zuliano tenía toda la intención de mostrar su mejor versión desde temprano.

Matt Arnold, presidente de operaciones de Milwaukee, resaltó que la organización quiere mantener la cautela y cuidar al máximo a su joven estrella. "Parece una fractura muy leve, pero queremos ser muy cautelosos debido a lo que significa para nuestro equipo. Obviamente, es un duro golpe para nosotros, un duro golpe para el chico porque es una gran persona y significa mucho para nuestro vestuario", resaltó.