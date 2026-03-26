Clásico Mundial de Beisbol

¡Increíble! Este es el lugar que ocupa Venezuela en el nuevo ranking mundial de beisbol

La selección nacional sumó una gran cantidad de puntos gracias al Clásico Mundial 

Por

Josué Porras Estebanot
Jueves, 26 de marzo de 2026 a las 01:21 pm
¡Increíble! Este es el lugar que ocupa Venezuela en el nuevo ranking mundial de beisbol
Foto: AP
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La Confederación Mundial de Beisbol y Softbol publicó este jueves 26 de marzo una actualización de su ranking mundial de beisbol, una que sin duda era bastante esperada por todo nuestro país, luego de haber obtenido el título en el Clásico Mundial de 2026, venciendo en el camino a selecciones de la talla de Japón o Estados Unidos.

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Sin embargo, a pesar de este éxito tremendo, el más importante de la historia de nuestra pelota, Venezuela se mantiene en el quinto lugar del ranking, por detrás de Japón, China Taipei (Taiwán), Estados Unidos y Corea del Sur, quienes ocupan los cuatro primeros peldaños en ese mismo orden mencionado.

Así luce el ranking mundial después del Clásico

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